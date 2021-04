Prihodnost na ogled se postavi

Diagram (7.4.) FOTO: Šzs

Sijajni indijski mladi rod

Beli na potezi

Gukeš - Santos Latasa, Internet 2020. Kako je beli izkoristil svoje aktivno postavljene figure in prišel do odločilne prednosti?

REŠITEV: 1.Sxg6! Lxc3 (1…Dxc4 2.Txg7 mat.) 2.Dxe6+ Txe6 3.Sf4 Sc5 4.Txc7 Le5 5.Sxe6 Lxc7 6.Sxc5 1:0

Peti turnir iz elitne spletne serije bo na sporedu 24. aprila, na tem in vseh nadaljnjih pa bo imel odslej pravico do nastopa tudi vsakokratni zmagovalec turnirjev iz serije najobetavnejših mladih šahistov in šahistk, ki se začenja danes. Tekmovanje nosi ime glavnega pokrovitelja, švicarske bančne korporacije Julius Baer, skupni nagradni sklad štirih turnirjev in finala osmerice pa znaša 100.000 dolarjev.Glavna promotorja spletnega dogodka, na katerem bo mogoče videti večino imen, za katera se pričakuje, da bodo čez desetletje krojila svetovni vrh v moški in ženski konkurenci, sta 14. svetovni prvak Rusin najboljša šahistka v zgodovini, legendarna Madžarka. Kramnik in Polgarjeva sta izbrala po 10 nastopajočih, katerih točke se bodo štele tudi kot ekipni rezultat, rivalstvo med obema kapetanoma pa bo še dodatno začinilo zanimive boje. Na vsakem turnirju se bodo šahisti dvakrat pomerili vsak z vsakim, zmagovalci pa se bodo lahko takoj preizkusili tudi proti najboljšim na svetu na naslednjem turnirju elitne spletne serije. Najboljših osem v seštevku se bo nato na finalnem turnirju potegovalo za naziv zmagovalca serije.Povprečna starost obeh ekip znaša 18 let, povprečni rating tako ene kot druge pa zanesljivo prek 2500 točk. Največ predstavnikov ima Indija, kar je dober odraz razvoja igre v tej državi. Nihče od štirih mladih indijskih zvezdnikov ni starejši od 16 let, vsi pa so med najboljšimi v svoji generaciji na svetu. Danes 15-letnije drugi najmlajši igralec v zgodovini, ki je izpolnil pogoje za najvišji šahovski naziv velemojstra. To mu je uspelo pri dvanajstih letih, sedmih mesecih in 17 dneh, kar je hitreje tudi od zdajšnjega svetovnega prvakaSedanji rod naj bi po mnenju mnogih v prihodnosti vrnil naslov svetovnega prvaka v domovino šaha. Med drugimi državami bodo imele ZDA tri svoje predstavnike, po dva pa Rusija, Kitajska in Kazahstan. Mladi bodo imeli med turnirji tudi možnost sodelovanja z atraktivnimi trenerskimi ekipami. V ekipi Judit Polgar bo ob velemojstrihinv tej vlogi nastopila zdajšnja svetovna prvakinja, medtem ko bo njena predhodnicadel Kramnikove rivalske ekipe, skupaj z nekdanjim izzivalcem svetovnega prvakain ukrajinsko velemojstrico, ki je pred leti nastopala za Slovenijo.