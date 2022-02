Pri Tadeju nikoli ne reci nikoli

Tadej Pogačar je lani dobil uvodno dirko svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in sklepno po Lombardiji, vmes je bil najboljši na najstarejšem spomeniku Liege–Bastogne–Liege ter drugič zapored na Touru. Dobro je zastavil, kot v časih, ko je kolesarskemu svetu vladal Eddy Merckx. Lahko v svetovni seriji 2022, ki se začenja ta konec tedna, doseže več? S sanjsko sezono se ni dobro primerjati, kar pa ne pomeni, da je ni mogoče preseči, odgovarja Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE.

V nedeljo se začne prva dirka sezone po ZAE, na kateri bo Pogačar branil lansko zmago. Zdi se, da bi to moral biti za dvakratnega šampiona Toura mačji kašelj. Imate v ekipi UAE vseeno kaj treme pred ognjenim krstom v letu 2022?

»Pred prvo dirko sezone je vedno negotovost, testiranja in treningi so lahko super, prva dirka pa je pravi pokazatelj stanja. Nanjo pridejo tekmeci, ki so se dobro pripravljali in v formi, in šele primerjava z njimi bo razkrila, kje smo. To je domača dirka naših sponzorjev in zato ena najpomembnejših v sezoni, tako za tekmovalce kot za spremljevalno ekipo.«

Ob merilih, ki jih je z uspehi postavil Pogačar, bi bilo vse drugo kot zmaga bržkone razočaranje?

»Za Pogačarja je bila tudi lani to prva dirka in je zmagal. Merimo na vrh tako v skupnem seštevku kot v etapah, ne bo pa vse na Tadejevih plečih. Na žalost zaradi okužbe s koronavirusom v naših vrstah ne bo šprinterja Fernanda Gavirie, ki je z dvema zmagama na dirki po Omanu potrdil, da je v vrhunski form. Ne gre pa pozabiti na to, da imamo v ekipi tudi Joãa Almeido, ki je bil lani tretji v skupnem seštevku in bo naš drugi adut za rdečo majico. Z večjo taktično širino je lažje izpeljati dirko.«

Po bolezni Tadej ni opravil testa pripravljenosti, tisti pred njo pa so bili zelo obetavni.

Nezaželen dejavnik pred začetkom sezone je to, da je Pogačar pred kratkim z blagimi simptomi prebolel covid-19. Kakšen je pri vas protokol pri vračanju športnika v trenažni proces in na dirke?

»Po prebolenem covidu je treba opraviti EKG in druge preiskave srca, Tadej jih je dobro prestal. Glede posledic na pripravljenost pa je nekaj negotovosti, ker Tadej letos še ni dirkal in nima pravega občutka, ali mu je pobralo kaj moči. Po bolezni ni opravil testa pripravljenosti, tisti pred njo pa so bili zelo obetavni.«

Na dirki po Sloveniji bo branil zmago, čeprav se šampioni Toura na vrhunec sezone pripravljajo na kriteriju Dauphine. Zakaj?

»Dirka po Sloveniji je tudi tokrat na našem koledarju, Tadej in Jan (Polanc) pa sta tačas na startni listi. Tadej si zelo želi nastopati tudi na domačih cestah in se na njih ne nazadnje na Tour pripravi enako dobro, kot bi se na kriteriju Dauphine.«

Pogačarjev tekmovalni koledar je najbolj natrpan doslej. Po Touru naj bi prvič nastopil tudi na Vuelti, prireditelji pa nanj pritiskajo, naj pride tudi na Giro. Vseh treh grand tourov v istem letu ni dobil še nihče, bo to v prihodnje velik Pogačarjev izziv?

»Sezone so iz leta v leto bolj naporne, letošnji načrt je zelo zahteven, vendar izvedljiv. Zmagati na dveh tritedenskih dirkah v eni sezoni bo že zelo velik izziv. Tačas smo še daleč od treh, a nikoli ne reci nikoli.«