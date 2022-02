Pri Krki upajo na ponovitev leta 2021

Če bi pred današnjim začetkom zaključnega turnirja Spar upoštevali izide minulih mesecev, bi bilo jasno, kdo sta favorita polfinala: košarkarji Heliosa so v uvodnem delu državnega prvenstva zbrali kar sedem zmag več kot Rogaška, Cedevita Olimpija pa je s 3:0 prekosila Krko v soočenjih lige ABA in slovenskega superpokala. A pokalno tekmovanje je spisalo že neštete zanimive zgodbe. Ljubljančani so najuspešnejši v njegovi zgodovini z 20 osvojenimi lovorikami, toda po letu 2013 so dobili le eno – pred petimi leti.

Najboljša pokalna četverica sezone 2021/22 se bo tretje leto zapored zbrala v ljubljanski dvorani na Kodeljevem z zelo podobnima paroma kot lani. Namesto Šentjurja, ki je takrat pripravil prijetno presenečenje s prebojem v veliki finale, se bodo Slatinčanom postavili po robu Domžalčani, Cedevita in Krka pa se bosta še tretjič zapovrstjo pomerili v polfinalu.

Lani so Novomeščani pripravili neverjeten zasuk, saj so v zadnji minuti nadomestili zaostanek osmih točk in zmagali z 82:80 na krilih svojega kapetana Luke Lapornika, ki so ga po finalnem uspehu nad Šentjurčani z 72:66 izbrali za najboljšega igralca turnirja. Krka je sicer štirikrat osvojila pokal Spar (2014, 2015, 2016, 2021) in je na večni lestvici druga pred propadlo Sixt Primorsko (2018, 2019, 2020), Helios (2007) ima tako kot Hopsi Polzela (1996) in Zlatorog (2004) eno trofejo, Rogaška pa je lani sploh prvič igrala na F4.

Blažič želi, da bi bilo vse drugače

»Še tretjič v nizu nas v polfinalu čaka isti tekmec. Predlani je bila Olimpija uspešnejša po podaljšku, lani smo bili srečnejši mi, zato bi bili veseli, če bi se ponovil takratni scenarij. Ljubljančani so v dobri formi, mi pa v dokaj težkem položaju. A težave moramo odmisliti, na eni tekmi se lahko zgodi prav vse. Naredili bomo, kar je v naši moči, da bi se uvrstili v petkov finale,« razmišlja Lapornik, ki dobro ve, da bi bila pokalna lovorika blagodejen obliž na skelečo rano po 12 zaporednih porazih v ligi ABA. Olimpijin kapetan Jaka Blažič se zaveda, da njegov klub čaka na lovoriko vse od leta 2017: »Seveda si želim, da bi bilo tokrat na Kodeljevem vse drugače kot lani. Pokal Spar je za nas pomembno tekmovanje, zato smo zelo motivirani. Verjamem, da bo dvoboj s Krko privlačen za gledalce, zmaga pa naj boljši.«

Blaž Mahkovic je prenesel želje Domžalčanov, ki so se v tej sezoni dvakrat srečali z Rogaško v DP, v domači dvorani so bili uspešnejši s 97:74, v gosteh so klonili z 80:84: »Pokalno tekmovanje je vedno nepredvidljivo, zato ne bomo prišli na turnir, da bi mahali z belo zastavo. Veselimo se polfinalne tekme.« Kapetan Slatinčanov Nejc Zupan mu odgovarja: »Helios Suns je sicer favorit uvodnega dvoboja, vendar se strinjamo, da je pokal Spar tekmovanje presenečenj in tudi mi upamo na svoje možnosti. Na Kodeljevo gremo z željo, da bi se uvrstili v finale.«

Spored turnirja, danes: Helios Suns – Rogaška (17.30), Cedevita Olimpija – Krka (20.30); petek: finale ob 20.30.