Preveč so garali, da bi vse na hitro pokvarili

Za košarkarji Cedevite Olimpije je 18 nastopov v evropskem pokalu, največ na širši mednarodni sceni po sezoni 2003/04, ko so odigrali 20 tekem v evroligi, a se jih še zdaleč niso naveličali.

Najboljše šele prihaja, saj so se prvič po letu 2001 uvrstili v izločilni dvoboj evropskega tekmovanja. Pred 21 leti so v evroligi naprej ugnali PAOK z 2:1 v zmagah in v legendarnem četrtfinalu klonili proti bolonjskemu Kinderju s skupno razliko treh točk v dveh soočenjih. Tokrat se bo vse odvijalo hitreje. Če bodo danes ob 19. uri v Stožicah premagali Türk Telekom, bodo že napredovali med najboljšo osmerico.

Vložek na igralni mizi je velik in temu ustrezna je tudi motivacija Olimpijinih košarkarjev, saj bi si, če bi premagali tekmece iz Ankare, priigrali merjenje moči z zmagovalcem jutrišnjega spopada med beograjskim Partizanom in Bursaporom v četrtfinalu.

Pomembnosti trenutka se zaveda tudi kapetan in prvi strelec moštva v ligaškem delu evropskega pokala Jaka Blažič, ki je s povprečjem 15,5 točke prekosil Yogija Ferrella (15,2), Jacoba Pullna (13,9), Zorana Dragića (11) in Eda Murića (10,6).

»Pustili bomo srce na igrišču in igrali tako, kot znamo, čim bolj sproščeno. Košarka je spet tema pogovorov v Ljubljani, veliko ljudi me prosi za vstopnice in škoda bi bilo, če bi vse pokvarili na eni tekmi. Pričakujemo polne Stožice in da bodo navijači naš šesti igralec. Na začetku sezone je slabo kazalo, sčasoma pa vse bolje in prišli smo do želenega tretjega mesta v skupinskem delu evropskega pokala. Po nizu reprezentančnih uspehov se spodobi, da imamo še klub na visoki ravni. A tudi Turki imajo kar več zanimivih adutov z izkušnjami iz evrolige in lige NBA,« ocenjuje Blažič.

Izpostavil je Alexa Pereza, lani organizatorja igre Fenerbahčeja, in krilnega centra JaJuana Johnsona. Slednji je v prejšnji sezoni igral za Bayern iz Münchna, zdaj pa z 12,3 točke na tekmo nosi strelski primat v zasedbi trenerja Henrika Rödla, ki je z izkupičkom 8:8 zasedla šesto mesto v skupini A evropskega pokala in je trenutno 11. v turški ligi z bero 12:15.

Nekdanji nemški reprezentant, dobitnik zlate kolajne na EP 1993 in bronaste na SP 2002, ima sicer še nekaj močnih orožij. Branilec Aaron Harrison, ki je dosegal 16 točk na tekmo v uvodnih sedmih krogih evropskega pokala, je resda predčasno zapustil ekipo, toda branilca Anthony Clemmons (povp. 11,9 točke) in Jared Terrell (10,7), krilo Aubrey Dawkins (9,5) ter center Octavius Ellis (8,4), lani član Olympiakosa, so še naprej skrbeli za ustrezno visoko mednarodno raven igre. Med drugimi so ugnali Partizan s 85:71. Türk Telekom je sicer po učinkovitosti šele na 16. mestu med vsemi moštvi v evropskem pokalu, saj dosega 76,4 točke na nastop. Vodi Cedevita Olimpija s 86,9 točke, zato se danes obeta dvoboj povsem različnih slogov.

Dončića ni med finalisti V uvodnih tekmah končnice lige NBA so moštva s slovenskimi košarkarji ostala praznih rok. Poškodovana Luka Dončić in Vlatko Čančar nista mogla pomagati Dallasu in Denverju ob porazih z Utahom in Golden Statom, niz pa je nadaljeval Goran Dragić navzlic zelo dobri predstavi v Bostonu. Izkazal se je s 14 točkami, 5 skoki in 1 asistenco v 26 minutah, a ni mogel preprečiti poraza Brooklyna s 114:115 po odločilnem košu Jaysona Tatuma v zadnji sekundi. Dončić je hkrati izvedel, da se niti letos ni uvrstil med finaliste izbora za najboljšega košarkarja sezone. V najožjem krogu so pričakovano lanski MVP Nikola Jokić (Denver), dvakratni dobitnik lovorike Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Joel Embiid (Philadelphia).

Olimpijin trener Jurica Golemac prikimava: »Türk Telekom ima zelo izkušeno in kakovostno moštvo, zato tekma nikakor ne bo lahka. Odločile bodo podrobnosti, jasno pa je, da se bomo morali izkazati v obrambi, kar bi nam omogočilo razvijanje nasprotnih napadov. Turki so nekoliko starejši in rutinirani košarkarji, zato radi igrajo 5:5, mi pa raje tečemo in se ne bomo spustili v šahovsko partijo z njimi. Razmišljamo zgolj o tej tekmi, čeprav vemo, da je pred nami zelo zahteven spored. Samozavestni smo in gremo po novo zmago.«