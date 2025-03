Prevčevo zmago je zasenčil kaos, mednarodna smučarska zveza sprožila preiskavo (VIDEO)

Neodvisni urad za etiko in skladnost pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) je začel preiskavo okoliščin diskvalifikacij treh norveških športnikov na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, so zapisali pri Fis. Na tekmi smučarskih skakalcev sta bila v soboto diskvalificirana Marius Lindvik in Johan Andre Forfang .

Lindvik in Forfang sta bila diskvalificirana po pregledu skakalnih dresov, ki nista bila v skladu s pravili o opremi. Omenjeni neodvisni urad pri Fisu zdaj preiskuje sum nezakonite manipulacije norveške ekipe z opremo, so še zapisali pri krovni zvezi.

Dan prej je bil na petkovi ekipni tekmi nordijskih kombinatorcev diskvalificiran še Joergen Grabaak. Tudi on je bil diskvalificiran zaradi kršitve pravil o opremi, a v zvezi z njegovimi vezmi.

Vodstvo norveške ekipe obtožbe zavrnilo

Sobotno tekmo skakalcev na veliki skakalnici je dobil Domen Prevc in tako Sloveniji priskakal še peto odličje, četrto zlato na tem SP. A slovensko zmago je zasenčil kaos s kombinezoni Norvežanov, ki se je odvil pred očmi javnosti. Ozadje škandala je anonimno posnet in distribuiran videoposnetek, ki očitno prikazuje manipulacijo norveških skakalnih oblek. Avstrija, Slovenija in Poljska so tako vložile protest in zahtevale diskvalifikacijo Norvežanov zaradi domnevno nepravilnih dresov.

Vodstvo norveške ekipe je obtožbe zavrnilo, prav tako kontrolor Fisa. Nadzornik materiala Christian Kathol je pred tekmovanjem sprva pojasnil, da so preverili vse kombinezone in potrdili, da so v skladu s pravili. Omenjene reprezentance so pozivale tudi k razveljaviti vseh skakalnih dosežkov norveške reprezentance na SP, direktor skokov pri Fisu Sandro Pertile ne predvideva, da bo prišlo do nadaljnjih diskvalifikacij.

Več bo znano po koncu danes najavljene preiskave.