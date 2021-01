Prevc: Danes se je zgodilo, kar želim, da se ne bi nikoli

Stvari se ne izidejo vedno kot si želimo. Včasih moramo za to odgovornost prevzeti sami, včasih pa na izid nimamo vpliva. Precejšnja neprijetnost se je na včerajšnjih kvalifikacijah zgodila. Njegov dres ni ustrezal pravilom, zaradi česar je bil diskvalificiran. Cene se je na dogajanje odzval včeraj prek facebooka:»Danes se je zgodilo kar želim da se ne bi nikoli. Ne maram biti označen za goljufa. V profesionalnem športu za to da bi bili čimboljši, se trudimo da bi bilo vse najboljše možno. Naši dresi so posledično narejeni točno po meji dovoljenega. Moja je bila danes rahlo čez in sprejmem, kar si zaslužim. Sedaj čas da popravim in se odpravim novim zmagam naproti!«Več o kvalifikacijah preberite v članku Velika napaka Laniška, ostal je brez zadnje tekme novoletne turneje