Pretepel zastavonošo, medved se je rešil

V Tokiu se je izkazal s petim mestom.

Ena napaka vzela vse

mesto je osvojil Ivan Trajković in izboljšal dosežek iz Londona 2012, kjer je bil enajsti.

Čisto malo je manjkalo, pa bi se Slovenci po srebruveselili tudi nepričakovanega bronav tekvondoju. Bistričanu je v odločilnem dvoboju zmanjkalo zrno športne sreče proti favoritu iz Južne Koreje, ki je zmagal s 5:4. Škoda za slovenskega borca ...Trajković je olimpijski debi dočakal v Londonu 2012, kjer je izgubil prvi dvoboj in zasedel 11. mesto.Takrat je bila peta Korčulanka s slovenskim potnim listom. V Zagrebu pred 29 leti rojeni Ivan Konrad Trajković je devet let pozneje (v Riu ga ni bilo) ponovil njen lepi dosežek (enako uvrstitev je dosegelleta 2000 v Sydneyju), vendar bi se lahko razpletlo tudi veliko boljše. Po lahki zmagi s 26:5 protiiz Gabona je sicer v četrtfinalu izgubil proti prvemu favoritu, a ker se je Rus zatem prebil v finale, je Slovencu omogočil, da je ohranil možnosti za kolajno in se je lahko potegoval za tretje mesto.Larin, svetovni prvak iz leta 2019 v Manchestru, ki je pozneje osvojil zlato po finalni zmagi proti Makedoncu, je Trajkovića ugnal s 16:3. A to Slovencu ni vzelo volje in je šel na vse ali nič, da bi izkoristil rusko darilo.V repasažu je osmi nosilec pretepel najbolj znanega zastavonošo na odprtju, postavnegaiz Tonge (22:1), in se uvrstil v boj za bronasto kolajno proti južnokorejskemu tekmecu, drugemu nosilcuKyo-Don Inu, ki ga poznavalci kličejo tudi medved. Ampak kot medved se je boril Slovenec, ki pa ni imel sreče, saj nekaj udarcev senzorji niso zaznali. Korejec je bil bolj podoben plenu kot lovcu, po zgodnjem vodstvu s 3:0 (udarec v glavo) se je predvsem branil in na koncu tudi srečno ubranil prednost. Trajković mu je po koncu športno čestital, ampak čustev ni mogel skriti.»Ne vem, kako naj vidim ta dvoboj. Ena napaka v prvi rundi me je stala vse. Potem sem naredil vse, kar sem lahko. Jebi ga,« besed tudi pred mikrofonom nacionalne televizije ni izbiral razočarani Trajković, ki je imel obraz povsem moker od potu in solz.»To je bila njegova taktika, jaz sem delal pritisk, on pa je izkoristil eno mojo napako. Enkrat me je presenetil z udarcem v glavo, čeprav je bil blok dober. Drugače je bilo vse narejeno prav. Imel sem iniciativo, šel sem vanj, proti glavi, proti telesu. Ne vem, zakaj sodniki, ki so nekaj sekund pred koncem že dvignili roko, niso dali še točke zraven, saj sem ga zadel. To bi pomenilo 5:5 in nadaljevanje. Svojo priložnost sem iskal z enostavnimi udarci, bil sem agresiven, zaslužil bi si točko,« se je na dvoboj ozrl Trajković, ki mu je bilo žal opomina zaradi padca, kar je tekmecu prineslo prednost s 5:2.Nova priložnost za izmuzljivo olimpijsko kolajno slovenskega tekvondoja bo čez tri leta v Parizu.