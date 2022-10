Prestop Lampičeve še kar odmeva

Smučarska zveza Slovenije je svoje vrednosti razstavila kje drugje kot v Planici. V dolini pod Poncami bo namreč v naslednjem letu tudi svetovno nordijsko prvenstvo. Ne, SZS v letalniški dolini ni razstavila kakšnih skandinavskih artefaktov, domači aduti v alpskem smučanju, biatlonu, deskanju, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, skokih, smučarskih tekih in telemark smučanju so predstavili svoje želje in cilje pred novo tekmovalno zimo. Na včerajšnji predstavitvi v nordijskem središču Planica ni bilo denimo deskarja alpinca Tima Mastnaka, olimpijskega podprvaka z iger na Kitajskem v paralelnem veleslalomu. Uradna razlaga je bila, da je na treningu v Saas-Feeju v Švici, neuradna ... Celjan še nima podpisane pogodbe s SZS, kajti strani še nista uskladili vseh podrobnosti. Spor? Ni prvič, da deskarji kažejo pokončno držo, pod okriljem Smučarske zveze Slovenije so bili vedno in so (največji) revolucionarji! Tudi prestop Anamarije Lampič v biatlon še povzroča nekaj črnih oblakov, pa ne nad biatlonskim Rudnim poljem. Bolj nad poljem smučarskega teka, ki ima zdaj v Vesni Fabjan, bronasti olimpijki iz leta 2014, vodjo panoge. Beseda da besedo, namreč Fabjanove in Lampičeve, sledi ... Za ledeniško premiero alpink v Söldnu je ob poškodbi Tine Robnik slaba novica še ta, da ima Meta Hrovat spet težave z desnim kolenom.

Konec na finalu

Cene Prevc bo potegnil črto pod kariero. FOTO: Marko Feist

Skakalna družina Prevc pa bo, kot kaže, tekmovalno prikrajšana za enega člana. Cene Prevc, na nedavnem poletnem državnem prvenstvu je s treningom, ki ga je opravil bolj zase, zasedel 4. mesto, je že na preizkušnji slovenske elite v Kranju navrgel, da po vsej verjetnosti ne bo več tekmoval. Cene je bil na letošnjih olimpijskih igrah član moške ekipe, ki si je priskočila srebrno odličje, zdaj je 26-letnik pripravljen potegniti črto pod kariero. »Po koncu sezone sem pri sebi sklenil, da sem večino ciljev v skokih izpolnil, zato sem se v življenju lotil drugih zadev. Če bo moje notranje stanje ostalo takšno še naslednjega pol leta, bom na finalu svetovnega pokala v Planici z zadnjim skokom uradno končal kariero,« je povedal v zadnji sezoni deseti v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Izpopolnjevanje samega sebe mi je precej bolj pomembno kot rezultati na papirju. Prišel sem do točke, ko mi druge stvari v življenju predstavljajo večji izziv. Primarno je to dokončanje obeh šol, to sta fakulteta za elektrotehniko ter visoka šola v Strahinju za upravljanje podeželja in krajine, na kratko rečeno za kmeta. Skoki mi predstavljajo velikansko veselje, a nisem tako profesionalen športnik, kot so nekateri, ki jim je to življenjska mantra,« je obrazložil.