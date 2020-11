Prestižno zlato kolo prvič v rokah Slovenca?

Kandidati za zlato kolo 2020:

Wout van Aert (Bel/Jumbo Visma)

Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck QuickStep)

Sam Bennett (Irs/Deceuninck QuickStep)

Anna van der Breggen (Niz/Boels Dolmans)

Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck QuickStep)

Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

Pauline Ferrand-Prevot (Fra/Canyon SRAM)

Jakob Fuglsang (Dan/Astana)

Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers)

Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers)

Marc Hirschi (Švi/Sunweb)

Daniel Felipe Martinez (Kol/EF1)

Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin Fenix)

Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma)

Francoska kolesarska revija Velo Magazine je izbrala 15 nominirancev za prestižno nagrado zlato kolo (velo d'or). Letos sta med glavnimi favoriti za nagrado zmagovalec Tourater zmagovalec Vuelte in vodilni na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci)Na seznamu je 13 kolesarjev in dve kolesarki, med katerimi bodo športni novinarji, ki so se specializirali za kolesarstvo, izbrali dobitnika vsakoletne prestižne nagrade.Pogačar in Roglič veljata za favorita za priznanje, a po zapisih, izjavah in tudi anketah bi jima lahko zlato kolo speljal Belgijec, Rogličev kolega pri ekipi Jumbo-Visma. Zmagovalec dirk Milano–Sanremo, Strade Bianchi, dveh etap na Touru, dvakrat srebrni na SP in drugi na dirki po Flandriji je bil tudi ključni pomočnik Zasavca na Touru, kjer pa je na koncu glavno nagrado speljal Pogačar.Med 15 finalisti je tudi lanski prejemnik zlatega kolesa in letošnji svetovni prvak Francoz