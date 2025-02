Prestižna serija v naključnem šahu: spopad generacij

V luksuznem letovišču Weissenhaus na severu Nemčije se bo jutri zaključil prvi turnir nove prestižne serije v naključnem šahu. Njen pobudnik je najboljši šahist na svetu Magnus Carlsen, finančna sredstva za izvedbo pa zagotavlja nemški poslovnež Jan Henric Buettner.

Serija, v okviru katere bo v letošnjem letu odigranih pet turnirjev s skupnim nagradnim skladom 4 milijonov dolarjev, je že pred uradnim začetkom dvignila ogromno prahu zaradi konflikta med organizatorji in Svetovno šahovsko federacijo (FIDE). Trenja med FIDE in Carlsnom so naposled botrovala temu, da se je nekdanji svetovni prvak Višvanatan Anand, ki je trenutno v funkciji podpredsednika FIDE, odpovedal nastopu na uvodnem turnirju serije.

Patras

Deseterica nastopajočih se je najprej med seboj pomerila v pospešenem tempu, kjer si je najboljših osem zagotovilo uvrstitev v četrtfinale. Z uvodnim delom sta najbolje opravila naturalizirani Francoz Alireza Firouzja in presenetljivi Uzbekistanec Javohir Sindarov, najnižje ratingirani igralec na turnirju, ki je možnost nastopa dobil šele po odpovedi Ananda. Carlsen je bil sprva neprepričljiv, a je z izvrstnim zaključkom treh točk in pol v zadnjih štirih partijah končal na delitvi četrtega mesta z Američanom Hikarujem Nakamuro.

Tolažba proti Carlsnu

V izločilnih bojih partije potekajo z daljšim časom za razmišljanje, najbolj razburljiv četrtfinalni obračun pa je potekal med Sindarovom in Nakamuro. Dvoboj je bil odločen šele v podaljških, v katerih si je mesto v polfinalu zagotovil 19-letni Uzbekistanec. Carlsen je bil na začetku izločilni bojev zelo prepričljiv in je z 2:0 izločil drugega Uzbekistanca Nodirbeka Abdusattorova, z enakim rezultatom pa je bil Fabiano Caruana boljši od aktualnega svetovnega prvaka v standardnem šahu Gukeša Domaradžuja. Domačo publiko je najbolj razveselil Vincent Keymer, ki je pripravil veliko presenečenje z zmago proti Firouzji. V zanimivem obračunu generacij tako Carlsna in Caruano v boju za najvišja mesta čaka spopad proti dvema precej mlajšima tekmecema.

Slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev po uspešnem nastopu v Wijk aan Zeeju tokrat ni uspel priti do novega odmevnega dosežka. V uvodnem delu je doživel preveč porazov in se kljub nekaj prebliskom ni uspel prebiti med najboljših osem. V tolažbo mu je lahko predvsem nova zmaga proti Magnusu Carlsnu, poleg Norvežana pa je v lepem napadalnem slogu premagal še Armenca, ki igra pod ameriško zastavo, Levona Aronjana.