Presrečna Tamara ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo

Tamara Zidanšek je spisala novo imenitno poglavje v zgodovini slovenskega tenisa. Potem ko je včeraj po hudem boju v treh nizih s 7:5, 4:6 in 8:6 strla odpor Španke Paule Badosa, 33. nosilke na Roland-Garrosu, se je kot naša prva igralka po osamosvojitvi leta 1991 uvrstila v polfinale turnirja za grand slam. Od Slovenk se je tako daleč prebila zgolj Mima Jaušovec, ki se je leta 1977 veselila končne zmage na odprtem prvenstvu Francije, v polfinalu pa je igrala še na OP ZDA 1976 in OP Avstralije 1980.



Zidanškova, ki je v pariški turnir startala kot 85. igralka na lestvici ženskega združenja WTA, je tudi v četrtfinalu potrebovala nekaj več časa, da je ujela želeni ritem. Na drugi strani je Badosova začela silovito in hitro prešla v vodstvo s 3:0. Toda 23-letna Konjičanka niti za trenutek ni pomislila, da bi vrgla lopar v koruzo. Iz minute v minuto je bolje udarjala žogico in začela prevzemati pobudo na igrišču. Potem ko je izničila razliko, je v ključnih izmenjavah ostala odločnejša, v igro vrstnice iz Begurja v Kataloniji, ki se je sicer rodila v New Yorku, pa se je preprosto prikradlo preveč neizsiljenih napak, da bi lahko računala na uspeh v uvodnem nizu. Hvaležna vsem, ki navijajo zanjo »Tamara je bila ob koncu prvega niza aktivnejša in pogumnejša. Zadela je več zmagovitih udarcev in naredila manj napak, njeno gibanje pa je vrhunsko,« je Štajerko pohvalila nekdanja vrhunska nemška igralka Barbara Rittner, ki v zadnjem obdobju deluje kot strokovna komentatorka pri Eurosportu. Zidanškova je nadaljevala vrhunsko predstavo in vse je kazalo, da bo v svojo korist odločila tudi drugi niz, ko se ji je pri vodstvu s 4:2 malo zataknilo. To je Badosova, ki slovi kot igralka z enim od najmočnejših začetnih udarcev (namerili so ji že 191 km/h), s pridom izkoristila, se po zasuku vrnila v igro in rezultat v dobljenih nizih poravnala na 1:1.



Ker je naša junakinja nato malo popustila, se je zdelo, da je dvoboj že odločen. Toda Zidanškova je še enkrat nadomestila zaostanek (0:2), po izenačenem nadaljevanju, med katerim sta imeli obe igralki svoje trenutke in navduševali z mojstrskimi potezami, pa se je v 14. igri jeziček na tehtnici dokončno prevesil na stran 168 centimetrov visoke Konjičanke, ki po največjem uspehu doslej – razumljivo – ni skrivala velikega navdušenja.



»Hvala vsem, ki ste navijali zame. Zahvaliti se moram tudi vsem v ekipi, hvaležna sem tudi vsem domačim. Presrečna sem, da sem v polfinalu Roland-Garrosa. Pravzaprav ne morem verjeti, kaj mi je uspelo,« je zmagoviti intervju začela Zidanškova in zaupala, da je bila pripravljena na težak dvoboj. »V drugem nizu sem močno popustila, na srečo pa sem nato v tretjem spet našla pravi ritem. Počutila sem se vedno bolje in znova začutila, da lahko zmagam,« je še razkrila, preden se je odpravila na zasluženi počitek.



Med njim je z enim očesom spremljala tudi svojo naslednjo tekmico, Rusinjo Anastasjo Pavljučenkovo (32. na lestvici WTA), ki je v drugem včerajšnjem četrtfinalu s 6:7 (2), 6:2 in 9:7 ugnala Kazahstanko Jeleno Ribakino (22.).

