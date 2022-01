Presenetljiv zasuk na novoletni turneji: slovenski skakalec mora domov

Po dveh postajah na novoletni turneji smučarskih skakalcev so s Smučarske zveze Slovenije sporočili presenetljivo odločitev, da domov odhaja Cene Prevc. Kot so navedli, je turnejo zapustil iz osebnih razlogov.

To torej pomeni, da ne bo nastopil na avstrijskem delu turneje v Innsbrucku in Oberstdorfu. Po dveh tekmah je bil sicer na 20. mestu in kazal stabilno formo tudi po padcu na treningu v Oberstdorfu.

Na zadnjih dveh tekmah ga bo zamenjal Žak Mogel.