Presenetil ga je Norvežan, Cene pa ne

Slovenski skakalni as Peter Prevc je z enotedensko zamudo sezono odprl v Ruki, kjer je z 11. in 6. mestom iztržil več, kot je pričakoval. S svojimi nastopi v Visli (21.) pa ni bil najbolj zadovoljen. O svojem startu, pričakovanjih in rojstvu drugega sina je včeraj spregovoril tudi za Slovenske novice.

Kako ste zadovoljni s startom v sezono?

»Šele po 10 dneh lahko malo bolje ocenim svoje nastope v Kuusamu, kjer sem presegel svoja pričakovanja. Zdi se mi, da sem imel tam tudi srečo z vremenskimi razmerami. V Visli je nisem imel toliko in sem bil že malo bolj zadaj. Če bi vzeli povprečje, bi imeli realn(ejš)o sliko, tako da me čaka še kar nekaj dela.«

Kaj oziroma kje vam največ manjka?

»Največ mi manjka spodaj na doskočišču skakalnice – pri črti, pri kateri pristanem. (smeh) Da me (še) ne odnese tja, kamor si želim, da bi me, pa je kriv odskok, pri katerem se mi podirajo določene stvari.«

Kaj si obetate od prihajajočih preizkušenj?

»Želim si izpopolniti svoje skoke. Na tekmah bi rad (od)skakal neobremenjeno, odločno in s čim manj napakami oziroma brez njih.«

Kaj vas je najbolj presenetilo na začetku olimpijske zime?

»Če dobro premislim, me je najbolj presenetilo to, da branilec velikega kristalnega globusa, Norvežan Halvor Egner Granerud, na toliko tekmah (treh od petih) ni osvojil točk. In to kljub temu, da je sezono odprl s tretjim mestom in zmago v Nižnem Tagilu. Pozitivno me je presenetil Japonec Naoki Nakamura (skupno je ta čas 15.), brat Cene (6.) me pa ni.«

Kako komentirate širok vrh s petimi različnimi zmagovalci na prav toliko (posamičnih) preizkušnjah?

»Na dosedanjih tekmah je razplet v precejšnji meri krojil tudi veter. Večkrat se je zgodilo, da je imel tisti, ki je spadal v vrh, že v kvalifikacijah ali prvi seriji slabe razmere, tako da potem sploh ni prišel do boja za najvišje uvrstitve. In obratno. Na ta način se je vrh razširil, kar je sicer dobrodošlo za naš šport.«

Ali imate občutek, da se je v vseh teh letih, odkar tekmujete med elito, konkurenca v svetovnem pokalu zgostila?

»Za takšne ocene je še prezgodaj. Na začetku sezone se namreč še vsi lovimo, eni bolj, drugi manj. Nekateri uvodne preizkušnje pričakajo že v super formi, drugi potrebujejo nekaj več časa, da ujamejo pravi ritem. Kakšna so prava razmerja moči, se začne kazati enkrat okrog novoletne turneje.«

Kako sta z ženo Mino poimenovala vajinega drugega sina?

»Oskar.«

Ali vam je njegovo nekoliko prezgodnje rojstvo, zaradi česar ste izpustili uvodni tekmi v Nižnem Tagilu, vlilo dodatno energijo, kakor je predvideval glavni trener Robert Hrgota?

»Da, dobil sem novo energijo in mirnost, saj je to za menoj in mi ni treba nestrpno čakati še tri, štiri tedne, da bo prišel na svet in da bom moral leteti domov. Zdaj je tako, da poskušam biti, kadar sem doma, čim več z družino, ko pa grem zdoma, se odpravim zato, da tam nekaj naredim.«