Prepričujejo ga, toda v času EP bo v ZDA

Enačbe slovenske košarkarske reprezentance imajo zelo prepoznavne spremenljivke. Ko je lahko računala tako na Gorana Dragića kot Luko Dončića, je prepričljivo osvojila zlato kolajno na EP 2017. Brez obeh je ostala brez vozovnice za SP 2019.

Ko se je v moštvo vrnil Dončić, se je povsem približala olimpijski kolajni, brez njega pa februarja dvakrat klonila pred Finsko v boju za mundial 2023. Kaj se torej jutri obeta Hrvatom v Stožicah in v nedeljo Švedom v Stockholmu proti Sloveniji z obema superzvezdnikoma? Nič dobrega.

Vrstni red v skupini C-kvalifikacij za naslednje SP (Finska 3:1, Slovenija in Švedska po 2:2, Hrvaška 1:3; v 2. krog napredujejo prva tri moštva) ne dopušča veliko manevrskega prostora slovenskim košarkarjem. Zmaga nad sosedi bo nujna in tudi Švedi ne bi smeli biti usodna ovira. Kljub vsemu pa je dobršen del novinarske konference z glavnima adutoma selektorja Aleksandra Sekulića beseda tekla o vrnitvi Gorana Dragića in možnosti, da bi septembra igral tudi na EP v Nemčiji.

... in pred novinarji. FOTO: Jože Suhadolnik

»Kar dolgo so me prepričevali, naj se poslovim pred domačimi gledalci na tekmi s Hrvaško. Še posebno Rašo Nesterović, nato Luka, brat Zoki in drugi. Malo sem bil za, malo proti, nato spet za. Niti ne vem, kako se je zgodilo. A vesel sem, da sem se tako odločil, lepo je biti spet s fanti. Kemija izpred petih let je še vedno enaka, smo pa malo starejši. Treningi in regeneracija so malo težji. Koleno me muči že tri, štiri sezone, zato vem, kako se bo odzvalo na napore in kaj moram storiti pri pripravi na tekme,« je uvodoma poudaril slavljenec, ki je raztegnil svoj reprezentančni mandat še na gostovanje v Stockholmu. Nato pa ... »Konec avgusta bom že v Miamiju v svojem ameriškem domu,« je zagotovil in tako očitno prekrižal naslednje poglavje.

Gogi in Edo, dva kapetana

Luka Dončić in soigralci imajo verjetno še nekaj za bregom, a ne želijo prehitevati dogodkov. »To bomo razkrili po tekmi s Švedsko. Kar ne morem verjeti, da sta pred nami zadnja Gogijeva nastopa v slovenskem dresu,« je priznal Dallasov as. Precej bolj jasen je bil glede svojih letošnjih načrtov v reprezentanci: »Zame je vedno cilj prvo mesto, kar koli počnem v življenju. Toda najprej nas čaka tretji cikel kvalifikacij za SP 2023, konec avgusta še četrti, po njem pa bomo lahko misli v celoti usmerili na eurobasket.«

Goran Dragić je bil vrsto let kapetan slovenske selekcije, tudi na zlatem EP 2017. A ob vrnitvi ni vnovič prevzel častne vloge. »To je logično. Edo Murić je bil kapetan v zadnjih letih in tudi na lanskih olimpijskih igrah je odlično opravil svoje delo. Jaz se vračam za dve tekmi in z Edom sva rekla, da bova oba kar skupaj kapetana,« je pojasnil in zagotovil, da se mladostno veseli spektakla proti Hrvaški: »Seveda, saj vsi vemo, kako pomembna bo tekma. Pričakujemo zmago, posebnega pritiska pa ne čutim. Star sem že 36 let in sem odigral že veliko pomembnih dvobojev. Žoga bo tokrat v glavnem v Lukovih rokah. Vse akcije se bodo začele pri njem, večina tudi končala.«

Podobno razmišlja Dončić: »Tudi jaz sem že kar star ... Tekma v razprodani dvorani bo pravi praznik. Zahvaljujemo se vsem, ki so kupili vstopnice, a tudi vsem, ki nas bodo spremljali od doma. Ponosni smo, ker bomo igrali pred takšnim občinstvom. Vse skupaj je namreč drugačno, odkar smo osvojili naslov evropskega prvaka. Zdaj vsi gledajo na Slovenijo z drugačnimi očmi, prvič kot na moštvo, ki lahko premaga kogar koli.«

Dončić ne posluša kritikov

Kljub pičlim 23 letom je že dolgo vajen igrati v soju žarometov in biti glavna tarča tekmecev. Hkrati ga spremljajo tudi kritike, denimo o njegovi telesni teži ali o igri v obrambi, ob katero se je kot zadnji spotaknil hrvaški center Ante Žižić. Mu opazke pridejo do živega, ga morda dodatno podžgejo? »Vedno najdem veliko boljše motive. Če bi poslušal vse, kar ljudje govorijo o meni, bi bil zaskrbljen, tako me vse skupaj niti ne zanima. Poslušam ljudi, ki jim želim prisluhniti. Med njimi je tudi Goran. Vedno poudarjam, kako veliko vlogo je imel v moji karieri in tudi v reprezentanci. Kdo ve, ali bi se na EP 2017 prebili dlje od osmine finala, če nas ne bi vodil in opogumljal. On nas je popeljal do zlate kolajne,« je zagotovil Dončić.

Kaj torej oba pričakujeta od dvoboja s Hrvati, ki so v prvih štirih nastopih ugnali le Švedsko v gosteh in jim pošteno teče voda v grlo, čeprav bodo v Stožicah in Espooju igrali močno okrepljeni? Ne smemo pa niti pozabiti, da se je v težave spravila tudi Slovenija. »Res je, obe reprezentanci nujno potrebujeta zmago. Hrvati z Bojanom Bogdanovićem, Ivico Zubcem, Mariom Hezonjo in drugimi imajo zelo dobro moštvo, a vemo, da ne zmagujejo posamezniki, temveč celota. Ne bomo jih podcenjevali, igrali bomo na domačem parketu in naredili vse, da bi bili pravi,« je odločno obljubil Goran Dragić.

13 let loči Gorana Dragića in Luko Dončića, toda na košarkarskem igrišču sta izjemno uglašena.

»Strinjam se. Trojec, ki ga je posebej omenil Goran, je zelo nevaren. Predvsem Bogdanović, ki je vodja naših sosedov in odlično igra za Utah v ligi NBA,« je pribil njegov 13 mlajši učenec in soborec. Ali obstaja možnost, da bi jeseni skupaj igrala tudi za Dallas? »Na to vprašanje žal ne smeva odgovoriti. Če bi, bi naju po moji oceni čakalo najmanj 100.000 dolarjev kazni,« je odvrnil Luka Dončić.