Prepelič in Tobey pripravljena v zasedi

Košarkarji Cedevite Olimpije so se za letos poslovili od Stožic, do silvestrovega imajo na sporedu le še dve gostovanji: danes ob 20.45 v Valencii v 8. krogu evropskega pokala in prihodnji torek pri Ciboni v ligi ABA. Potem ko so se v soboto namučili, da so ugnali Derby iz Podgorice in dosegli šele drugo zmago v zadnjih sedmih nastopih na vseh frontah, jih bo drevi pričakal izjemno kakovosten tekmec, ki je v prejšnjih štirih sezonah trikrat tekmoval v evroligi, leta 2019 pa osvojil evropski pokal. Toda španska zasedba s slovenskima adutoma Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem sodi tudi med glavne osmoljence jeseni.

Težave Valencie so večplastne. Prejšnji teden je morala zaradi covidnega protokola preložiti dve tekmi na evropski in domači sceni, od začetka sezone pa jo vseskozi tepejo tudi poškodbe in zato zaostaja za pričakovanimi rezultati. V španski ligi je deveta z izkupičkom 7:6, v evropskem pokalu je klonila proti Budućnosti v Podgorici in doma proti Gran Canarii, obakrat s točko razlike. Veliko pove že podatek, da je le sedem mož igralo na vseh dosedanjih dvobojih v evropskem pokalu, da je bil Tobey zaradi operacije medeničnega obroča na voljo le enkrat (proti Umani je dosegel 18 točk) ali da si dolgoletni član španske izbrane vrste Victor Claver od 16. oktobra zdravi stopalo.

Nenehni niz pretresov se je nadaljeval tudi v nedeljo, ko Valencia ni bila kos na domačem parketu Breoganu, ob novem porazu s točko razlike (97:98) jo je pokopal Bošnjak Džanan Musa s 33 točkami. Prepelič je poskušal preprečiti poraz s 24 točkami, islandski branilec Martin Hermannsson jih je dodal 19, Tobey pa je igral le osem minut in se ni vpisal med strelce.

Boljša obramba in skok?

V spopadu izrazito napadalnih moštev – Valencia dosega v Evropi 87,8 točke na tekmo in je tretja najučinkovitejša med 20 moštvi, Olimpija je sedma s 83 – bodo morali Ljubljančani paziti na marsikaj. Ohraniti morajo napadalno raven in hkrati izboljšati tako obrambo kot skok, ki nista njihovi močni orožji. Šele proti Umani, torej v sedmem poskusu, so prvič prekosili tekmeca v zračnih bitkah, hkrati pa so v vseh evropskih dvobojih izgubili prvi polčas, kar priča, da v uvodnih dveh četrtinah niso dovolj zbrani in agresivni. Po izjemno obetavnih predstavah je začel popuščati tudi novi organizator Yogi Ferrell, kot da bi porabil začetno svežino. Proti Umani je metal iz igre le 3:13, proti Derbyju pa 1:6 in ostal brez ene same asistence v 22 minutah igre.

Olimpijin strateg Jurica Golemac je v zadnjih tednih vidno skrčil nabor dejavnih košarkarjev, tokrat pa bo potreboval čim več razpoloženih mož. Ne nazadnje ima trener Valencie Joan Peñarroya kljub vsem zapletom veliko nevarnih adutov. V evropskem pokalu med strelci prednjači Prepelič (povp. 15,4), sledi pa mu množica izenačenih: kubanski center Jasiel Rivero (11,8), belgijski organizator Sam Van Rossom (10,8), francoski krilni center Louis Labeyrie (9,8), domači center Jaime Pradilla (9,3), črnogorski center Bojan Dubljević (9,2), branilec Xabi Lopez-Arostegui (8,7), Hermannsson (8,5) ...

Z Valencio so se Ljubljančani nazadnje pomerili v evropskem pokalu 2016/17 in obakrat izgubili (v gosteh s 74:87, doma z 72:75), zadnjič pa so jo ugnali še tri leta prej, ko so bili uspešnejši v obeh soočenjih s 67:64 in 93:91.