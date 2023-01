Preoblečen volk med petelini

Rok Ovniček je tiha voda, ki dere bregove oziroma v prenesenem smislu s svojo hitrostjo in spretnostjo razbija nasprotne obrambne zidove. Trdnjava poljskih rokometašev je bila zanj kot hišica iz kart, vedno je bil korak pred tekmeci. Ovca, kot ga kličejo, je pod kožo volk, ki se bo danes prikradel med galske peteline. Dobro jih pozna, že četrto sezono je član Nantesa, 27-letni Velenjčan, ki je v Francijo odšel iz Celja Pivovarne Laško, bo eden od adutov iz rokava selektorja Uroša Zormana.

Poljake ste nadigrali in utišali 10.000 navijačev v dvorani Spodek. S tribune je bilo videti preprosto.

»Ni bilo povsem tako, a vedeli smo, katere so njihove pomanjkljivosti, in jih s pridom izkoriščali. V obrambi smo igrali, kot smo se dogovorili, jim preprečili zamisli, drugih in tretjih rešitev pa niso imeli.«

Tudi v napadu je šlo kot vroč nož skozi maslo, mar ne?

»Poljaki nimajo igralcev, ki bi lahko parirali naši igri mož na moža.«

Kako pomembna je bila ta zmaga ne samo s točkovnega vidika, ampak tudi za slačilnico?

»Za samozavest je bila zelo dobrodošla, toda nismo še veliko naredili. Pred nami so Francozi, potem še tri tekme v drugem delu. Vse je odprto. Ne bi bilo prav, če bi se zadovoljili s tem.«

Francoze dobro poznate, kako se lotiti olimpijskih prvakov?

»Niso samo favoriti te skupine, ampak tudi eni glavnih kandidatov za kolajne. Malce smo se iztrošili proti Poljakom, toda treba je pripraviti glave in vložiti vso energijo proti Francozom.«

Strokovni štab z Urošem Zormanom na čelu poudarja, da je treba ekipo držati na trdnih tleh, mu uspeva?

»Vsi se zavedamo, da bo prvenstvo še dolgo in da ni časa za pretirano slavje. Dobili smo tekmo s Poljaki, kar je velik plus in nam prinaša dve točki. Za četrtfinale jih bo verjetno treba osvojiti osem.«

Pred tekmo se je vse vrtelo okrog Zormana, Deana Bombača in Blaža Janca, ki najbolje poznajo Poljsko. Še več vas ima izkušnje iz Francije, boste zdaj vi poskrbeli za zmagovito kombinacijo?

»Vsaka tekma je zgodba zase in tokratna bo posebna tudi za nas, ki smo v Franciji. Prepričan pa sem, da bo celotna ekipa nabrita. Konec koncev so Francozi olimpijski prvaki, mi pa obstranci in jih bomo poskusili presenetiti.«

V reprezentanci nikdar ne izstopate in se ne postavljate v ospredje, toda ko stopite na igrišče, z odliko izpolnite naloge. Kako vidite svojo vlogo?

»Ni mi pomembno, kdo zabija, samo da Slovenija doseže gol. Treba je razporediti moči in zadevati z vseh položajev. Tako smo bolj nepredvidljivi za tekmece.«

Gorenje, Celje, Nantes. Niste se veliko selili. Kakšni so načrti?

»V Nantesu je vse, kot še šika, zelo sem zadovoljen, zato sem tudi podaljšal pogodbo do leta 2025.«

Ste v Franciji sami?

»S punco Tejo sva skupaj. Oba sva zadovoljna, mesto je super, dvorana vedno polna. V klubu so vsi zelo prijazni. Uživava.«

Kako vam gre z jezika francoščina?

»Très bien (zelo dobro).«