Premalo fantov na zabavi Luke Dončića

Tri leta in pol so že minila od krstnega nastopa Luke Dončića v košarkarski ligi NBA, imenitno ameriško kariero je začel z bolečim porazom v Phoenixu s 100:121. 1293 dni pozneje je prvič okusil tekmo drugega kroga končnice elitnega prvenstva. Vnovič so ga gostila sonca iz Arizone in tudi tokrat je odkorakal z igrišča razočaran, čeprav je s 45 točkami uprizoril svojo drugo najučinkovitejšo predstavo v dosedanjih 16 nastopih v izločilnih dvobojih. Dallas Mavericks so klonili s 114:121 in jo še dobro odnesli.

»Težave smo imeli predvsem v obrambi. Začeli smo grozno, do polčasa sicer dosegli 56 točk, a jih prejeli kar 69. Vemo, da se lahko bolje izkažemo pri defenzivnih nalogah, čeprav so navijači v Phoenixu zelo glasni in nam otežujejo sporazumevanje med igro,« je ocenil slovenski as, potem ko je njegovo moštvo v zadnji četrtini zaostajalo že s 85:106 in v finišu zgolj omililo poraz. Kritičen je bil tudi do svojega nastopa, čeprav je v prvem polčasu dosegel 26 točk, v drugem pa jih dodal še 19 – 13 v zadnji četrtini. Konec je pričakal z metom iz igre 15:30 (za tri 4:11, prosti meti 11:14), 12 skoki in 8 asistencami v 44 minutah, a tudi 5 izgubljenimi žogami. Med njegovimi soigralci so zgolj Maxi Kleber (19), Dorian Finney-Smith (15) in Jalen Brunson (13) zmogli več kot osem točk.

»Tokrat sem zgrešil preveč metov izpod obroča, ki bi jih moral zadeti. A ponavljam, glavna težava je bila obramba, saj smo bili vsi malo leni,« je ocenil Dončić, ki je več točk (46) v končnici lige NBA dosegel le ob lanskem usodnem porazu na sedmi tekmi z LA Clippers, s skupnim povprečjem 33,4 točke v podaljških prvenstva pa le za malo zaostaja za Michaelom Jordanom, ki vodi na večni lestvici. Razlika je vendarle očitna: legendarni leteči bik je dosegel 34,4 točke na 179 izločilnih tekmah v času drugačne košarke in trših obramb ter osvojil šest šampionskih prstanov.

Phoenix ni Utah

Dallasov as je prehodil šele uvodne etape na dolgi poti in se po prvem obisku Phoenixa zaveda, da se z vsakim porazom oddaljuje od finala zahodne konference. Zgodovina pravi, da zaostanek z 0:1 v izločilnem dvoboju do štirih zmag pomeni 75,6-odstotno verjetnost slovesa, teksaška zasedba pa je v tej sezoni že poskrbela za eno od 142 dosedanjih izjem, saj je po začetnem zaostanku izločila Utah.

»Tokrat smo prvič v letošnji končnici začeli tako počasi. Luka je sicer igral odlično, toda v zabavo se bodo morali vključiti še drugi fantje. Očitno je tudi, da prijemi, s katerimi smo proti Utahu prejeli le 99 točk na tekmo, ne bodo delovali proti Phoenixu. Njegovi centri so drugačni kot Rudy Gobert ali Hassan Whiteside in znajo spraviti žogo skozi obroč,« je poudaril trener Jason Kidd. Igralci Phoenixa s šestimi aduti z dvomestnim učinkom so še enkrat potrdili, zakaj so v rednem delu sezone dosegli osem zmag več od drugega najuspešnejšega moštva in vstopili v končnico kot prvi nosilci. Hkrati so podaljšali niz uspehov nad Dallasom na deset zaporednih zmag. Zadnjič so izgubili 30. novembra 2019, ko jim je Dončić nasul 42 točk in ko je bil njihov prvi organizator igre Španec Ricky Rubio. Odkar je krmilo prevzel Chris Paul, eden od najboljših dirigentov tega tisočletja, pa so doživeli miselno preobrazbo.

Branilec Devin Booker je začel dokazovati, da ni zgolj lovec na statistiko, center Deandre Ayton (proti Dallasu 25 točk, Booker jih je dodal 23), da se klubski šefi niso povsem osmešili, ko so ga na naboru NBA 2018 izbrali kot prvega po vrsti namesto Dončića, Cameron Johnson, Mikal Bridges in Jae Crowder pa, da niso zgolj statisti.