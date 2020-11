Premagali virus in spet zavihali rokave

Številni obiskovalci tekem se morajo v teh jesenskih dneh sprijazniti z dejstvom, da ne morejo na tribune in da lahko stiskajo pesti za svoja moštva zgolj iz domačega naslonjača. A primer hokejskih Jesenic je še prav poseben. Tam je namreč testiranje pred dobrima dvema tednoma razkrilo dve tretjini okuženih članov moštva, koronavirus je v Podmežakli zaklenil vrata, tako da ni bilo več niti tekem za spremljanje na daljavo. Zdaj je le drugače, železarji so zdravi in v polni postavi.



»Pravzaprav toliko igralcev na enem treningu, kot se jih je zbralo to soboto, v tej sezoni še ni bilo,« je bil opazno zadovoljen trener Mitja Šivic. Seveda se je veselil vrnitve na ledeno ploskev, tudi zanj, ki je že od malega na drsalkah, je bilo nenavadno obdobje na prisilni bolniški. Ko se je 30 članov moštva testiralo – tako igralci kot spremljevalni štab –, jih je 21 prejelo pozitiven izvid na virus. Takrat ni bilo več nikakršnih ugibanj za vodstvo kluba, dejavnost v Podmežakli so morali pri priči prekiniti. Tako je doma ostal tudi zdravi del moštva, ti igralci so vadili posamično po trenerjevem programu.



»Po enem tednu pa smo spet odprli našo slačilnico in tako tem, ki niso imeli težav, omogočili trening na ledu. To je bilo prejšnjo sredo (4. novembra), nato je bilo že hitro iz dneva v dan bolje. Dejansko je sobotni trening vrnil nasmeh na obraz,« je poudaril športni direktor železarjev Marcel Rodman in se zamislil glede telesne in tekmovalne pripravljenosti moštva. Kondiciji in moči so tudi v tem poletju na Jesenicah namenjali veliko pozornosti, toda po 14 dneh nenačrtovanega oddiha zaradi zdravstvenih težav je moštvo daleč od želene ravni.

Člani moštva brez zoprnih težav

»Če se je to že moralo zgoditi, je dobro, da smo zdaj to prestali. Seveda upamo, da bomo čim dlje ostali zdravi in nepoškodovani,« je še dejal Rodman in odkimal ob vprašanju, ali je pri katerem od igralcev ali starejših članov spremljevalnega štaba zlovešči virus povzročil hujše težave: »Dogovorjeni smo bili, da bi kdor koli v primeru težav o tem obvestil Toma Cvetkoviča, študenta medicine in v tej sezoni pomembnega člana našega moštva, ki spremlja zdravje igralcev. Nismo hoteli vsak dan klicati vsakega posebej, občasni pogovori niso razkrivali zapletov, tudi zdaj, ko smo se spet zbrali v dvorani, ob pogovorih o občutkih v zadnjih dveh tednih ni bilo zaznati, da bi šlo za kaj več kot manjše bolečine ali kakšen dan povišano telesno temperaturo.«



V prvem pomladnem valu napada virusa je bil prav jeseniški klub eden prvih pri nas, ki je objavil navzočnost virusa v svojih vrstah, takrat je šlo za okužbo pri le enem hokejistu. V hipu so se razširile govorice po Zgornjesavski dolini, da je obolelih med železarji več, pri klubu pa so jih odločno zanikali in bili seveda zadovoljni, da ni bilo hujših posledic. Res pa je, da se tistih dni na Jesenicah ne spominjajo prav radi. »Takrat so nas mnogi gledali postrani, kot da bi mi prinesli in razširjali ta virus,« se je spomnil Rodman in poudaril, da je zdaj tudi v lokalnem okolju povsem drugače: »Ljudje so precej bolj seznanjeni s težavami, vsak se v primeru pozitivnega izvida umakne v karanteno, nihče te zato ne gleda grdo.«



Za hokejski klub je zdaj najpomembneje, da se vrača k svoji poglavitni aktivnosti, v četrtek bo igral za točke DP z mlajšim jeseniškim moštvom, v soboto bo gostoval v Feldkirchu. Kibici pa že odštevajo dneve do 24. novembra in derbija z Olimpijo v Podmežakli. Četudi ob praznih tribunah, a vendarle z veselim spoznanjem, da bo na ledu spet živahno. Takrat tudi s povratnikom Sašem Rajsarjem v rdečem dresu.