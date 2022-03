Premagal tudi virus

V ponovitvi zadnjega dvoboja za naslov svetovnega prvaka je Magnus Carlsen v finalu prvega turnirja nove sezone elitne spletne serije še enkrat ugnal Jana Nepomnjaščega in s tem nadaljeval svojo serijo osvajanja turnirskih lovorik. V predhodni sezoni je svetovni prvak za prvo zmago potreboval pet turnirjev in nato na koncu vseeno prepričljivo slavil v skupnem seštevku serije, njegov tokratni uspeh na samem začetku pa je videti kot napoved nove dominantne predstave.

Šah

Tudi potek tokratnega finala je bil sila podoben tistemu v Dubaju konec lanskega leta, saj sta tekmeca, ki sta se tokrat pomerila v dveh minidvobojih štirih partij, po ogorčenem boju remizirala prvih pet partij. Ponovno je bila prelomna njuna šesta partija, v kateri je Nepomnjaščemu s črnimi figurami spet uspelo izenačiti, a je nato v 24. potezi imel velik spregled, po katerem je izgubil figuro. Svetovni prvak je pograbil priložnost in nato že v naslednji partiji zapečatil usodo dvoboja, potem ko je v ostrem položaju prevzel pobudo ter brezhibno izpeljal odločilni napad proti nasprotnikovemu kralju.

Tako Carlsen kot Nepomnjašči sta bila v izločilnih bojih na poti do finala zelo prepričljiva. Svetovni prvak je izločil Vietnamca Liema Le Quanga in Rusa Vladislava Artemijeva, njegov zadnji izzivalec pa obetavnega Nemca Vincenta Keymerja v četrtfinalu ter nato v polfinalu še svojega mlajšega rojaka Andreja Jesipenka. Nepomnjašči je bil najboljši tudi v predtekmovalnem delu, ki ga je končal s štirimi točkami prednosti pred Carlsenom. Točkovanje je sicer potekalo po tako imenovanem nogometnem sistemu, kjer je zmaga vredna tri točke, remi pa nasprotnikoma prinaša točko.

Kar štirje porazi

Carlsen je preživel zelo razburkan predtekmovalni del, v katerem se je poleg tekmecev moral spopasti tudi proti posledicam okužbe s koronavirusom. To med drugim pomaga pojasniti štiri poraze, ki jih je doživel, in nekaj zanj zelo neznačilnih spregledov. Kot pa je dejal po koncu, mu je v toku turnirja uspelo stopnjevati svojo formo in nato prihraniti najboljše za sam konec.

ČRNI NA POTEZI Nepomnjašči – Carlsen, Airthings Masters (internet) 2022. Kako je črni zaključil matni napad na belega kralja in odločil dvoboj v svojo korist? REŠITEV: 1…Dc6+! 2.Kb1 Da4 3.Td2 Lxa2+ 0:1

Po pričakovanju je edina predstavnica, nekdanja svetovna prvakinja Aleksandra Kostenjuk, v močni konkurenci preživljala težke trenutke in je prepričljivo končala na dnu razpredelnice. Vseeno se je močno borila do samega konca in vendarle zabeležila eno zmago. Drugi turnir serije bo potekal med 19. in 27. marcem.