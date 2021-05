Prehitro je postajal živčen

Komaj dobro se je končala zima, že so se začele priprave za novo sezono v smučarskih skokih, katere glavni vrhunec bodo olimpijske igre v Pekingu. O načrtih, opremi, trenerskem štabu in željah je po včerajšnjem treningu spregovoril tudi najizkušenejši slovenski reprezentant Peter Prevc.



Kaj vse ste počeli po finalu v Planici?

»V tem času se je veliko zgodilo, še posebno če imaš otroka. Prvi teden smo bili doma, potem je bila velika noč in smo obiskali čim več sorodnikov. Za teden smo se odpravili na počitnice, ko smo se vrnili domov, pa sem začel spet migati. In zdaj smo že v drugem tednu treningov.«



Kako ste si zastavili priprave?

»Vzdrževati moram tisto, kar znam, obenem pa izboljšati, česar (še) ne obvladam.«



In česa še ne obvladate?

»Marsičesa, a nočemo uvajati velikih sprememb. Sklenili smo, da bomo bolj spremljali proces treninga in ga prilagajali dnevnemu počutju. Da bom takrat, ko se bom počutil dobro, naredil kakšno vajo več, ko bom utrujen, pa kakšno manj.«



Zakaj vam v minuli zimi ni šlo po željah?

»Morda sem po eni strani prehitro postajal živčen, po drugi pa pričakoval, da se bo raven mojega skakanja sama po sebi dvigovala. Ko sem na koncu potegnil črto, sem bil najbolj razočaran, ker se niti enkrat nisem prebil med deseterico. To se mi je nazadnje zgodilo pozimi 2010/11, torej v moji drugi sezoni med elito. Bil sem dvakrat enajsti, dvakrat dvanajsti, trikrat trinajsti … Namesto da bi takrat stopil korak naprej, sem nato, denimo, pristal na 32. mestu. Zakaj se mi je to dogajalo, bomo morali še malo premleti.«



Ste se po sezoni pogovorili z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto in dorekli kakšne smernice za naprej?

»Pomembno je, da imamo rdečo nit, ki ji sledimo. Sam pa bom predvsem poskušal ohranjati mirnost in gristi, dokler ne bo konec.«



Kako ste zadovoljni z dopolnjenim trenerskim štabom, h kateremu se je kot drugi pomočnik pridružil Gašper Berlot, v ekipo pa se je vrnil tudi kondicijski trener Matjaž Polak?

»V to se nočem preveč vpletati, sem pa vesel Matjaževe vrnitve, z Gašperjem pa smo dobili še enega krojača tekmovalnih dresov. Počasi rastemo in delamo na tem, da bomo postali najboljši.«



Kako daleč ste z opremo?

»Odslej bom bolj siten in vztrajal, da člani strokovnega štaba podajo svoje mnenje glede smuči, čevljev, vezi in tekmovalnih dresov. Sam se lahko hitro zakvačkaš, že z manjšo spremembo pa lahko hitro kaj izboljšaš. A če tega ne opaziš, ker si preveč osredotočen na tehniko, si seveda ne moreš pomagati.«



Kdaj in kje boste opravili prve skoke v pripravah za novo sezono?

»Čez 14 dni na 80-metrski skakalnici v Planici. Priprave v tujini so postale medtem (pre)drage.«



Boste tudi v prihodnje skakali s Fischerjevimi smučmi?

»Bomo videli, kako se bodo razvijale stvari. Morda bom preizkusil tudi druge in se potem odločil.«



Lani v tem obdobju ste se pritoževali zaradi bolečin v hrbtu. Kako je zdaj?

»Zdaj je v redu. V Ljubljano smo začeli hoditi k strokovnjakinji za pravilno držo telesa, da se držimo malo bolj pokonci in da nismo vsi krivi in grčasti. Upam, da nam bo to pomagalo. Če si zdrav, je seveda lažje trenirati.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: