Prehitel ga je le Jan Oblak

Tako kot Mitja Ilenič drvi po desnem krilu domžalske obrambe in napada, se hitro odvija tudi njegov nogometni vzpon: potem ko je kot kadet s 16 leti sklenil svojo prvo profesionalno pogodbo, se je kmalu po 17. rojstnem dnevu ustalil v članskem moštvu. Po zimskih pripravah so si po vrsti sledili njegov prvi nastop v 1. SNL, prvi gol in prvi vpoklic v reprezentanco do 21 let, kjer je debitiral kot drugi najmlajši igralec po Janu Oblaku. »Vsak dan posebej uživam pri učenju od starejših.

Mitja Ilenič je najmlajši nogometaš 1. SNL v spomladanskem delu prvenstva, v katerem je zbral 644 minut igre. FOTO: Lado Vavpetič/NK Domžale

To, da sem dobil priložnost še v U21, pa je dodatna velika čast. Zdaj moram samo delati naprej in ostati skromen, potem bo vse prišlo,« je povedal Ilenič, ki je le za dobre pol leta zaostal za Oblakovim rekordom (16 let, 7 mesecev). »Iskreno povedano tega nisem vedel. Kar brez besed sem,« je nadaljeval nogometaš iz Tribuč pri Črnomlju. Proizvodnja nogometnih talentov v jugovzhodnem delu Slovenije se tako ne ustavlja, četudi sta lokalna nogometna ponosa Bela krajina in Kolpa zgolj četrtoligaša. »Dobro se je delalo tam pri nas, potem so prišli ti treningi NZS in MNZ, na katerih te kdo opazi. Potem sem prišel sem v Domžale na preizkušnjo, začel sem obiskovati tudi srednjo šolo, se vpisal v klub in moram reči, da vse poteka odlično,« je zadovoljen Ilenič, ki je v Domžalah od leta 2019.

Slovi kot vzoren dijak, kmalu bo postal inštalater strojnih inštalacij. Zaradi mladosti še ne sme voziti jeklenih konjičkov, zato mu na pomoč priskočijo soigralci.

Odstavil je Skenderja

»Moj soigralec in najboljši prijatelj Nick Perc, s katerim sva cimra v akademiji, je že dopolnil 18 let. Naredil je izpit in je zdaj moje prevozno sredstvo,« priznava Ilenič, ki je tik pred reprezentančnim premorom z mojstrovino v Stožicah proti Olimpiji prinesel točko Domžalam (1:1). Njegov ligaški prvenec je naznanil konec že druge ere trenerja Dina Skenderja v Ljubljani, prišel je Robert Prosinečki ...

»Mogoče je k temu malce pripomogel tudi moj gol. Že nekaj tekem me je sreča izzivala, zdaj pa se je vse poklopilo. Upam, da bom zabil še kakšnega. Če sem dobil kakšno sporočilo zahvale od navijačev Olimpije? (nasmešek) Ja, bila so takšna in drugačna sporočila, a s tem se ne obremenjujem.« Jutri (20.15) Domžalčani v tekmi 29. kroga gostijo vodilni Maribor. Vijoličasti razmišljajo o bitki za naslov, Domžalčani trenutno zgolj o lovu na Bravo, ki drži peto mesto z dvema točkama naskoka. Kluba iz Ljubljanske kotline se bosta 20. aprila pomerila tudi za finalno vozovnico slovenskega pokala.

»Najprej igramo proti vodilni ekipi lige Mariboru, ki ga vidim kot glavnega kandidata za naslov. Vsi se bomo želeli dokazati, potem ko smo zelo dobro odprli drugi del prvenstva. Če smo pravi, lahko premagamo vsakogar,« še pravi domžalska št. 35.