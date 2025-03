Predvidljivi Sloveniji zmanjkuje časa za napad

»Imamo aktiven rezultat, to je dobro, bila pa je to trda tekma, videli smo malo lepega nogometa,« je selektor Matjaž Kek potegnil črto pod prvi del slovaško-slovenske zgodbe v boju za obstanek v skupini B lige narodov, ki se je končal brez golov in zmagovalca. V igri slovenskih nogometašev manjka spontanosti in sproščenosti, prehitro zaključeni napadi botrujejo zapravljenim priložnostim. »Ko bo prva ekipa zabila gol, bo to povsem drugačna tekma, upam, da bo to Slovenija,« se malenkosti, ki bodo odločile drugi polčas dvoboja s Slovaško, zaveda Jaka Bijol.

Tekma v Bratislavi se je odvijala po pričakovanem scenariju. Slaba zelenica stadiona Tehelne Pole je oteževala kombinatoriko, Slovence je na začetku tekme presenetila slovaška agresivnost, sredina z zvezdnikom Stanislavom Lobotko slovenski ni pustila dihati. »Težko je bilo igrati, potrebovali smo nekaj minut, da smo se prilagodili Slovakom, nato smo v obrambi odigrali dobro. V napadu je nekaj manjkalo, v Stožicah bomo morali biti boljši,« je ocenil tokrat zelo zanesljivi Vanja Drkušić, ki je z nekaj ključnimi posredovanji ohranjal mirnost v slovenski zadnji vrsti.

Predstavitev reprezentanc pred začetkom tekme. FOTO: N. Gr.

Obramba je bila večji del tekme zanesljiva, ko se je Bijolu pripetila napaka ob slabem izbijanju žoge, je svoj del dodal še kapetan Jan Oblak. »Še enkrat lahko rečem, z najboljšim vratarjem za seboj je vse lažje. Od njega kar nekako pričakujemo, da nas bo rešil. Tudi če vso tekmo nima dela, je vedno tam, ko ga potrebuješ,« se je osrednji branilec Udineseja zahvalil kapetanu, ki mu je rešil kožo.

2 osrednja branilca je zaradi poškodbe izgubila Slovaška, tudi Kek je mnenja, da bi Slovenci to lahko bolje unovčili.

Škripalo je pri igri v napadu. Premešana zasedba se je lovila pri pritisku na nasprotnika, s premalo agresivno igro so nekajkrat v slabo voljo spravili tudi Keka, naveza Timi Max Elšnik – Dejan Petrović – Sandi Lovrić ni znala ustvariti viška in osvojiti prostora, da bi Benjamin Šeško lahko pogledal proti golu. Slovenski bombarder je tekmo končal z le enim »strelom« proti vratom Martina Dubravke, ki je bil obsojen na neuspeh. »Pri podajah bi morali biti bolj mirni, veliko je bilo tehničnih napak, premalo konkretni smo bili, ko smo osvojili žogo. Ko smo sestavili tri, štiri podaje, smo jih takoj prisilili v napake, a je bilo tega premalo,« si Kek želi bolj povezane igre na sredini igrišča. V Dejanu Petroviću je dobil neumornega »pitbula«, ki je veliko pretekel in opravil umazano delo. Manjkale so podaje v zadnji tretjini, ki sodijo v domeno najvišje postavljenega zveznega igralca na igrišču.

Jan Oblak je v prvem polčasu navdušil z izjemno obrambo po strelu Tomaša Suslova z glavo. FOTO: Leon Vidic

V igri z enim klasičnim napadalcem je Slovenija napadalno moč žrtvovala za kompaktnejšo obrambo, deloma je bil Kek v to tudi prisiljen. »To je narekoval tudi izbor igralcev, škoda je, da smo bili prisiljeni v nekaj menjav, na enem treningu je težko na novo postaviti igro v napadu. Že jeseni smo bili preveč predvidljivi, absolutno moramo biti boljši v napadu, tega smo sposobni in to bomo v Ljubljani naredili bolje,« je samozavestno zaključil Kek, ki se v polemike glede taktike ni želel spuščati. Novinarski konferenci so pozorno prisluhnili tudi Slovaki, prvi mož slovenske stroke jim z razkrivanjem »poslovnih skrivnosti« ni želel olajšati priprave na nedeljski dvoboj. »Vsa reprezentanca je jeseni malce padla, to se nam pozna v igri, upam, da bomo kmalu spet pravi, ko bo potrebno zmagovati,« je tudi Bijol prikimal ugotovitvi, da bo izbrana vrsta najkasneje jeseni morala biti boljša.

V Stožicah lahko pričakujemo drugačno podobo Slovencev, z Adamom Gnezdo Čerinom, ki je odslužil kazen kartonov, bodo bolj zanesljivi na žogi. Vprašanje ostaja, kdo bo igral v napadu, stanje Andraža Šporarja in Svita Sešlarja ni vzpodbudno, tudi Jana Mlakarja zaradi bolečine v mečih najbrž ne bo na zelenici. Kek ni izključil možnosti, da še enkrat potrka na vrata mlade reprezentance, a časa zmanjkuje. Bolj verjetno je, da se bo slovenski selektor naslonil na preizkušene moči in upal, da znotraj avtomatizmov, ki se z Gnezdo Čerinom vračajo v igro, pride do kakovostnega preskoka.