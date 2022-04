Predsednik SZS: Ne strinjam se s stališčem, da so ženski skoki podcenjeni

LJUBLJANA • Enzo Smrekar, pred dnevi za svoj tretji mandat izvoljeni predsednik Smučarske zveze Slovenije, je vselej zanimiv sogovornik. Med enournim pogovorom so si privlačne teme kar sledile: o olimpijski zimi z imenitnimi nastopi športnikov pod streho SZS, planiškem prazniku in naslednjem letu, ko bo prvič doslej pri nas svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Vse ni rožnato: usoda Zlate lisice je negotova, uspešni trener skakalk Zoran Zupančič je napovedal odhod ...

Tretjič zapored so vas pri SZS izvolili za najbolj odgovornega, že prej ste dvakrat opravljali vlogo z oznako v. d. Kako gledate na dejstvo, da niste imeli protikandidata. Mar res ni nikogar drugega na obzorju za predsednika zveze?

»Prav lahko bi še kdo drug kandidiral ob meni za predsedniški položaj, saj smo navsezadnje velika športna družina, imamo sedem panog in različna razmišljanja. Obenem nimamo več kriznega stanja. Ko je tako, se običajno opogumi več ljudi. A vidimo, da ni lahko najti kandidata že pri posameznih panogah, takšnega, ki bi imel rad šport, bi imel poslovne izkušnje, znal združiti športne in poslovne interese in vse to početi v prostem času, torej brez plačila.«

Zadnje novice iz mednarodne zveze niso dobre: Zlata lisica je blizu umika s koledarja svetovnega pokala, kajne?

»Tu se moramo vrniti na temeljno vprašanje, kako v Sloveniji sploh gledamo na mednarodne prireditve takšne ravni. Žal jih prepogosto jemljemo kot samoumevne. A ni tako! Vedno znova se moramo dokazovati. V Sloveniji nam je samoumevno, da imamo Vitranc, Planico, Pokljuko ... Nič ni samoumevno! Pokljuško tekmo imamo le še enkrat na dve leti. Lisica? Nalijmo si čistega vina, smo res pravočasno storili vse, da obdržimo tekmo, smo posodobili infrastrukturo, postavili tovarne snega, zagotovili progo B? Odgovor je jasen – nismo.«

Marsikoga pri nas je razočarala odpoved nordijskega vikenda januarja, ko ste odstranili s koledarja planiški tekmi svetovnega pokala v teku in kombinaciji – kako to?

»Vikend v Planici smo odpovedali zaradi prevelikega tveganja. Strošek bi bil ob relativno malem zanimanju ogromen. Dva tedna pred odhodom na OI so reprezentance že napovedovale, da ne bodo poslale udarnih ekip, povrhu se je takrat v Sloveniji vzpenjala krivulja okužb s koronavirusom na 10.000 do 14.000 na dan. Preboj virusa v mehurčku je bil tik pred odhodom na Kitajsko realnost in lahko bi nam celo država ali FIS prepovedal izvedbo tekme. Kot je bilo pri SP v poletih. Ko te enkrat piči kača, se bojiš vrvi. Zato smo raje ukrepali in sprejeli racionalno odločitev.«

Do nordijskega SP pri nas je manj kot leto. Vemo, kakšno tekmovanje je to, koliko je tujih gostov. Bo Zgornjesavska dolina res praznično in brez skrbi doživljala ta spektakel?

»To prirejamo prvič, zato ne morem hvaliti dneva pred večerom. Sem pa prepričan, da je SZS s svojimi kadri, izkušnjami in viri najbolj sposobna izpeljati takšno prireditev v Sloveniji. Ne dvomim o sodelavcih, predsednik OK Planica 23 sem zato, da dogodku namenim veliko pozornosti. Po nordijskem SP bo sledil finale v poletih v Planici in nato tam čez eno leto še mladinsko SP. Vse spada v isti proračun. Zato skrbim za racionalno porabo sredstev, dokler se vse ne sestavi in ne naredimo obračuna.«

Kako vam kaže z zneskom načrtovanega proračuna?

»Znašati bi moral do 26 milijonov evrov, a to vključuje tudi vsa infrastrukturna vlaganja. Planica potrebuje dodatno električno moč zaradi zabojnikov, servisnih tovornjakov velikih reprezentanc. Tekaška tekma na 30 in 50 km se bo začela v Trbižu, cilj bo v Planici, seveda v tem primeru brez pokrivanja TV-prenosa z droni ne bo šlo. Interes mora biti širši od le športa, in temu primerno tudi denarna podpora. Ni prav, da SZS plača 1,5 milijona za kandidaturo, najem infrastrukture v državnem Nordijskem centru Planica, vse izvajalce in davke državi, drugi deležniki pa imajo le koristi.«

Na koncu sezone so bile tudi težave: s preložitvijo v Planici ali z napovedanim odhodom Zorana Zupančiča, uspešnega trenerja naših skakalk.

»Pri prvem zapletu ni dvomov – treba bo vložiti v infrastrukturo in takšne nepotrebne zaplete preprečiti. Kot v primeru Maribora: ali smo storili vse, da ne bi bilo težav? Prihodnje leto bodo poleti pri nas še en teden pozneje. Res je, da ni vedno tako vroče, a signal je bil jasen. Ne moremo prepuščati razvoja naključju in nostalgiji, češ le naravni nalet je pravi. Najem državne infrastrukture za tekmo je za SZS visok, zato ne sme biti problem, da se najde 200.000 ali 300.000 evrov in letalnico usposobi. Drugače lahko izgubimo termin tekme. Lekcija z Zlato lisico je dovolj zgovorna.«

In Zupančič?

»Moje stališče je vedno, da se v strokovna vprašanja ne vtikam, zato je treba to razrešiti znotraj panoge. Seveda mi je vedno žal, ko se kateri koli slovenski strokovnjak odloči bodisi za spremembo bodisi za odhod v tujino, saj trenutno že 60 trenerjev in serviserjev deluje na tujem. Razumem, da ima trener ambicije in svoje poglede, se pa ne strinjam s stališčem, da so ženski skoki podcenjeni. Vem, kaj vse delamo, da imajo vedno boljše možnosti in več sredstev. Tekmo v Ljubnem smo s prireditelji SSK BTC Ljubno premaknili v novoletni termin, ko je izvedba dosti dražja. A vse to zato, da bi dekletom dali več veljave in elitni termin gledanosti. Zato se ne strinjam z oceno, da kdor koli podcenjuje ženske skoke, to ne zdrži resne presoje.« Siniša Uroševič