Pred zaprtjem Slovenske hiše sprejem za zlato Janjo in srebrnega Tonija

Slovenska hiša v Parizu, ki je v času olimpijskih iger služila za predstavitev Slovenije, v njej pa so se družili športniki in športni funkcionarji ter drugi obiskovalci, nocoj zapira vrata. Pred tem so v njej pripravili še sprejem za zlato športno plezalko Janjo Garnbret in srebrnega jadralca Tonija Vodiška.

Garnbret je zlato medaljo v kombinaciji športnega plezanja osvojila danes, ko je bila v finalu v plezalnem centru Le Bourget daleč najboljša tako na balvanih kot v težavnosti. S tem je uspešno obranila zlato iz Tokia pred tremi leti, ko so športno plezanje prvič uvrstili v tekmovalni program olimpijskih iger.

Vodišek je srebrno olimpijsko medaljo osvojil v petek v novi olimpijski disciplini formula kite, potem ko je v finalne plove v morju pred Marseillom prišel kot prvi po rednem delu z dvema prenesenima zmagama in bi mu za končno zmago zadoščala zgolj še ena. A mu ni uspelo, zlato je domov odnesel avstrijski kajtar Valentin Bontus.

Oba je nocoj v Slovenski hiši pričakala velika množica navijačev, kot se je že prejšnji teden zbrala tudi na sprejemu za zlato judoistko Andrejo Leški. Ta je prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo na tokratnih igrah osvojila 30. julija in se je medtem že vrnila v domovino.

V pariškem parku

Navzoči so si lahko na velikem ekranu v Slovenski hiši še enkrat ogledali podelitev medalj zlati Garnbret in srebrnemu Vodišku, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac pa je obema izročil srebrnik s podobo olimpionika Leona Štuklja.

Na tokratnih igrah je Slovenijo zastopalo 90 športnikov, od tega je bilo 34 izkušenih olimpijcev ter 66 novincev. Nastope so končali bolj ali manj zadovoljni, uvrstitev ni znana edino še za rokometaše, ki se bodo v nedeljo zjutraj s Španci pomerili za bronasto medaljo.

Slovenska hiša, ki je v času olimpijskih iger služila kot informacijsko, predstavitveno in prireditveno središče Slovenije, stoji v pariškem parku La Villette, v bližini stadiona Stade de France in olimpijske vasi. Na teraso so ves čas iger, ki so jih uradno odprli 26. julija, lahko prihajali ljubitelji športa in navijači z vsega sveta, v notranjosti pa so potekali poslovni dogodki, konference, dvostranska srečanja, predstavitve in sprejemi.

Projekt Slovenska hiša Pariz 2024 je podprla vlada, izvajal pa se je v organizaciji OKS ob sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, agencijo Spirit Slovenija, Slovensko turistično organizacijo, slovenskim veleposlaništvom v Parizu in uradom vlade za komuniciranje.