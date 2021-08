Pred SP 2023 ga ne želijo vnovič polomiti

Med spremljanjem odličnih predstav slovenskih košarkarjev na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu so si ljubitelji neredko zaželeli, da pravljice kar ne bi bilo konec. In reprezentanca zares ne bo dolgo počivala. Med 22. in 30. novembrom letos jo čaka prvi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija, Japonska in Filipini. Že jutri bo žreb v Miesu razkril imena njenih prvih tekmic.



Sedem let od poraza s 76:119 v četrtfinalu mundiala 2014 v Španiji proti zvezdniški zasedbi ZDA s Stephenom Curryjem, Jamesom Hardnom, Kyriejem Irvingom, Anthonyjem Davisom, Klayem Thompsonom in drugimi asi je že minilo od zadnjega nastopa slovenske izbrane vrste na SP. Predlanske boje na Kitajskem je morala spremljati prek televizijskih zaslonov, saj je v kvalifikacijah iztržila le tri zmage v 12 dvobojih; po eno nad Belorusijo, Črno goro in Ukrajino. Španija, Latvija in Turčija so bile po dvakrat boljše, še posebno boleči pa sta bili zaušnici v Minsku (92:93) in Zaporožju (54:82) na gostovanjih pri Belorusiji in Ukrajini.



Kljub pogromu pred SP 2019 lahko slovenski košarkarji pričakujejo jutrišnji žreb kvalifikacijskih skupin v krogu glavnih nosilcev, saj so trenutno četrti na svetovni lestvici mednarodne zveze FIBA. Pred njimi so le ZDA, Španija in Avstralija. To je njihova daleč najboljša uvrstitev, po zmagoslavju na EP 2017 so bili denimo sedmi, tik po zadnjem mundialu šele 17.



Zato si obetajo mesto v prvem kakovostnem bobnu skupaj s Španci, Francozi in Srbi. Ugodnejše kot pred dvema letoma je tudi kadrovsko izhodišče, saj bo selektor Aleksander Sekulić v prvih dveh ciklih od tokijskih junakov očitno pogrešal le Luko Dončića in Vlatka Čančarja zaradi obveznosti v ligi NBA ter Žana Marka Šiška (Bayern), ta hip edinega Slovenca na seznamu evroligaških igralcev za prihodnjo sezono. Vsi drugi bi se lahko odzvali reprezentančnemu vabilu.

Po četrto vstopnico za SP

Tekmovalni ustroj na poti do SP ostaja nespremenjen. V evropskem delu kvalifikacij bo sodelovalo 32 reprezentanc, sprva porazdeljenih v osem skupin s po štirimi moštvi. Tri najuspešnejša iz vsake skupine bodo napredovala v drugi krog in v njem do 28. februarja 2023 odigrala še šest tekem z zasedbami iz sosednje skupine, pri čemer bodo v končni razvrstitvi v štirih šestčlanskih skupinah upoštevali prav vse izide.



Na mundial se bodo uvrstile po tri reprezentance iz vsake skupine drugega kroga, skupno bo torej stara celina prispevala na SP 12 ekip od 32.

Kvalifikacije za prejšnje SP so bile sicer edini madež v potopisu slovenske vrste od začetka leta 2016. Na evropsko prvenstvo 2017 se je namreč uvrstila brez poraza v šestih soočenjih z Ukrajino, Bolgarijo in Kosovom ter nadaljevala neustavljivi pohod z devetimi zmagami na eurobasketu v Helsinkih in Istanbulu. Nato je bila uspešna v kvalifikacijah za EP 2022, si v Kaunasu prislužila vozovnico za letošnje OI, v Tokiu pa sta jo ustavili šele Francija v polfinalu in Avstralija na tekmi za tretje mesto.



Zdaj mora ostati na zmagovalni tirnici in si priigrati četrti nastop na SP. Res pa je, da si je vstopnice za mundiale 2006, na katerem je delila 9. do 16. mesto, 2010 (8. mesto) in 2014 (7. mesto) priigrala na prvenstvih stare celine. Mednarodna zveza FIBA se je šele pred SP 2019 odločila za posebne kvalifikacije, v katerih so morale sodelovati vse reprezentance. Tudi evropski prvaki, za katere so se zaradi številnih razlogov in stalne zdesetkanosti slabo končale.

