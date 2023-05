Pred Rogličem peklenski teden, ki lahko prinese ogromno veselja

Prireditelji so od letošnje 106. dirke po Italiji pričakovali spektakel brez primere, ognjevit dvoboj med Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Primožem Rogličem (Jumbo Visma). Belgijskega zvezdnika zaradi okužbe s covidom-19 že teden dni ni več v karavani, v kateri pa se je po njegovem odhodu, kar zadeva dirkaški spektakel, zgodilo bore malo. Mrtvi tek med Rogličem in Geraintom Thomasom (Ineos) se je nadaljeval tudi v 15. etapi v okolici Bergama. Na papirju je obetala veliko, ponudila pa še eno priložnost ubežnikom in zmago Brandonu McNultyju (UAE).

»Cilj je bil predvsem priti do drugega dneva počitka. Na prvem mestu je bila varnost, zaključek etape je bil precej zapleten. Na koncu je bil to dober dan zame,« Roglič v pogovoru pri ekipnem avtobusu ni skrival, da mu je na 195 km dolgi preizkušnji s 4000 višinskimi metri ustrezalo premirje med kandidati za končno zmago. Bržkone tudi zato, ker je bil vpleten v dogodek, ki je še najbolj zaznamoval srednji teden letošnje deževne dirke po Italiji.

To je bil padec v 11. etapi, v katerega so se zapletli takrat vodilni kolesarji v skupni razvrstitvi. Tao Geoghegan Hart je odstopil zaradi zloma kolka, Thomas jo je odnesel brez praske, Roglič je bil nekje vmes. Odrgnine in ureznine, ki jih je dobil na mokrem asfaltu, še zdaleč niso bile nedolžne, a je dirko lahko nadaljeval. Čeprav tega v naslednjih dneh ni kazal v redkih trenutkih, ko je bilo treba na vso moč pritisniti na pedala, še vedno nekoliko čuti posledice.

Vsak dan je lahko odločilen

In v kakšnem stanju gre proti tretjemu tednu, v katerem bo moral nadomestiti zaostanek 1:10 proti presenetljivemu in gotovo le začasnemu nosilcu rožnate majice Brunu Armirailu (Groupama FDJ) in pičli dve sekundi proti Thomasu. »Vsak dan se počutim malo bolje, bomo videli, v kakšnem stanju bom v tretjem tednu dirke. Pred nami je dan premora in nato finale,« je Roglič nared za sklepni teden, ki v soboto prinaša tudi gorsko vožnjo na čas na Svete Višarje. Po dnevu premora bo sicer na sporedu 16. etapa z več kot 5000 višinskimi metri in ciljem na Monte Bondoneju. In cesta se ne bo pretirano zravnala vse do cilja v nedeljo v Rimu, izjema je le sredina 17. etapa v Caorlu nedaleč od Benetk.

»Ničkolikokrat smo že videli, da se lahko tudi na na papirju manj pomembnih dnevih zgodi marsikaj. Zato bo odločilen vsak dan in upam, da pridemo do konca,« je še dejal Roglič in se, še preden je izrekel zadnjo besedo, znašel v objemu žene Lore in prvorojenca Leva. Njegov mlajši brat Aleks je počival v vozičku. Vsi so bili v maskah, tako velevajo pravila na dirki. Danes bo počival tudi Primož, jutri bo morda že gospodar Gira.