Pred Neymarjem je le še Pelé

Deli Messijevo usodo

Kolumbija izvlekla točko

Izidi 2. kroga – Peru : Brazilija 2:4 (Carrillo, Tapia; Neymar 3, Richarlison), Bolivija : Argentina 1:2 (Moreno; Martinez, Correa), Čile : Kolumbija 2:2 (Vidal, Sanchez; Lerma, Falcao), Ekvador : Urugvaj 4:2 (Delgado, Martinez 2, Plata; Suarez 2), Venezuela : Paragvaj 0:1 (Gimenez). Vrstni red: Brazilija (9:2) in Argentina (3:1) po 6, Kolumbija (5:2) in Paragvaj (3:2) po 4, Ekvador (4:3) in Urugvaj (4:5) po 3, Čile (3:4) in Peru (4:6) po 1, Venezuela (0:4) in Bolivija (1:7) po 0.

Le še vprašanje časa je, kdaj bopreskočil tudi. V 2. krogu južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022 je s trojčkom golov proti Peruju pri gostujoči zmagi Brazilije s 4:2 za seboj pustil, pred njim je zdaj še največji med največjimi,Pelé. Neymar je za Brazilijo dosegel 64 golov, dva več kot Ronaldo in 13 manj od Peléja.V učinkoviti in ne prav bleščeči moštveni podobi je v brazilski zasedbi v Limi odstopal prav 28-letni virtuoz iz São Paula, ki je iz tekme v tekmo bliže slavnemu someščanu. Oba sta paulista, otroka Santosa, medtem ko je Ronaldo carioca iz Ria de Janeira. »Je nepredvidljiv, tvega, je lok in puščica hkrati. In vedno je boljši in bolj zrel,« je brazilski selektor, ki je v Limi 50. poveljeval seleçau (36 zmag, 10 neodločenih izidov in štirje porazi), povzdignil svojega najdragocenejšega zvezdnika. Neymar je na vrhuncu kariere. V letu 2020 mu je le Bayernov vratarpreprečil slavje v ligi prvakov s PSG, a je potrdil, da je po vladaviniinna obzorju nov nogometni kralj.Peléja bo prej ali slej ujel in prehitel, a nikoli ne bo ob njegovem ali Ronaldovem boku, če ne bo svetovni prvak. Podobno usodo deli tudi njegov argentinski prijatelj Messi, ki je za vse največji, le za rojake ne, ki častijo. Neymarjeva prednost je mladost. Pred njim so še vsaj štiri najboljša leta. V tem obdobju bodo številke poletele v nebo: že zdaj je oba slavnejša rojaka prehitel po številu nastopov za Brazilijo, za katero igra že od 18. leta starosti. Zbral je 103 nastope, Ronaldo 98, Pelé 97.V Katar bi lahko odšel že kot najboljši strelec Brazilije. S tremi goli po dveh tekmah so na vrhu lestvice strelcev južnoameriških kvalifikacij za SP Neymar, Perujecin neuničljivi Urugvajec. Ta je z dvema goloma proti Ekvadorju ublažil polom (2:4), na večni lestvici najboljši strelcev kvalifikacij pa Messiju ušel za dva zadetka (25:23). Argentina je po petnajstih letih prvič, izid je bil 2:1, premagala Bolivijo na 3600 m nadmorske višine v La Pazu. Naslednje tekme bodo 12. novembra.