Pred Dragićem še zadnja ovira: James

Pred začetkom 74. sezone lige NBA so ameriške stavnice pripisovale košarkarjem Miamija le malo možnosti za velik uspeh. Uvrščale so jih na sedmo mesto med kandidati za naslov prvaka vzhodne konference in šele na 15. v boju za šampionsko lovoriko. A kdor je drzno stavil kakšen dolar nanje, je lepo oplemenitil svoje premoženje. Goran Dragić & Co. so namreč izločili Boston s 4:2 v zmagah in se bodo v velikem finalu pomerili z LA Lakers, ki so bili od začetka prvenstva med največjimi favoriti.



»Zaslužili smo si ta podvig,« je ocenil Dragić, ki je k odločilni zmagi s 125:113 prispeval 13 točk, 3 skoke in 7 asistenc. S strelskim učinkom ga je prekosilo kar pet soigralcev, najbolj Bam Adebayo (32 točk in 14 skokov), Jimmy Butler (22) in Tyler Herro (19), kar bi marsikaterega egocentričnega zvezdnika spravilo v slabo voljo. Izkušeni Ljubljančan je iz drugačnega testa in je sila ponosen na svoje moštvo. »Radi igramo skupaj in vsak prispeva svoj kamenček v skupni mozaik. Nikoli ne vemo, kdo bo prvi strelec tekme. Imamo nekaj izjemnih košarkarjev, ki se ne bojijo velikih trenutkov, zato lahko le uživam v igri z njimi,« je poudaril po vrhunskem zasuku v zadnji četrtini dvoboja z Bostonom.



Kelti so devet minut pred koncem tekme vodili s 96:90 s koši Jaylena Browna (26) in Jaysona Tatuma (24), dobrih šest minut pozneje pa zaostajali s 102:116.

Dragić je okusil konferenčni finale že v sezoni 2009/10 v dresu Phoenixa, a takrat je bil v drugačnem položaju. Bil je deset let mlajši ter kot osmi strelec moštva pomagal Stevu Nashu, Grantu Hillu, Amareju Stoudemiru in Jasonu Richardsonu z epizodnimi vložki. V takratnih šestih soočenjih z LA Lakers je v povprečju igral 16 minut in dosegal 7,5 točke, na eni tekmi največ 13. Letos je s povprečjem 20,9 točke (v šestih tekmah z Bostonom 20,5) najučinkovitejši košarkar Miamija v izločilnih bojih pred Butlerjem (20,7) in Adebayem (18,5), predvsem pa bo v svoji 12. sezoni v ligi NBA prvič okusil veliki finale kot četrti slovenski košarkar doslej.



Za razliko od Raša Nesterovića (2005), Bena Udriha (2005 in 2007) in Aleksandra Vujačića (2009 in 2010), ki so skupaj osvojili pet šampionskih lovorik kot asistenti v moštvih San Antonia in LA Lakers, se bo poskušal povzpeti na prestol kot eden od najboljših med izenačenimi.

Kot Detroit leta 2004

Miamijeve košarkarje bi lahko primerjali z Detroitom, ki je leta 2004 osvojil naslov prvaka s podobno uravnoteženo zasedbo brez razvpitih zvezdnikov proti LA Lakers s Kobejem Bryantom, Shaquillom O'Nealom, Karlom Malonom in Garyjem Paytonom. Tudi Miami se bo letos spopadel s svojim popolnim nasprotjem, pri katerem je vse odvisno od LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. Jezerniki so bili v rednem delu prvenstva obakrat uspešnejši, 9. novembra s 95:80 in 14. decembra s 113:110, a odtlej je minilo skoraj eno leto, med katerim so igralci Miamija doživeli neverjetno preobrazbo.



Sprva so bili zelo zadovoljni s petim mestom na vzhodni lestvici rednega dela prvenstva. Zdaj so se kot najnižji nosilec končnice po New Yorku leta 1999 in z enim samim košarkarjem, ki se je uvrstil med deseterico izbrancev na naboru NBA (Andre Iguodala je bil 9. leta 2004), prebili v veliki finale, vendar imajo občutek, da tudi četrti naslov prvaka ni predaleč.