Prebujeni Nemec pod drobnogledom, Slovenci z Niko Prevc na čelu med kandidati za kolajno

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu se danes ponuja naslednja lepa priložnost za drugo slovensko kolajno. Na tamkajšnji veliki skakalnici se bo namreč ob 16. uri začela tekma mešanih ekip, na kateri bo naša četverica vsekakor v ožjem krogu favoritov.

138,5 metra daleč (najdlje med vsemi) je v drugi seriji za trening na veliki skakalnici poletela Nika Prevc, ki je imela v prvem poskusu (126 m) drugo oceno.

Na prejšnjem nordijskem SP v dolini pod Poncami 2023 se je slovenska mešana ekipa izkazala z bronastim odličjem. V izenačeni preizkušnji so Nika Vodan, Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek na planiški srednji napravi le za 4,1 točke zaostali za drugouvrščenimi Norvežani (Anna Odine Strøm, Johann Andre Forfang, Thea Minyan Bjørseth in Halvor Egner Granerud), z zlato lovoriko pa so se ovenčali Nemci (Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus in Andreas Wellinger).

Glede na zadnje predstave bo treba s slednjimi spet zelo resno računati v boju za vrh. V nemškem taboru so se namreč na tem prvenstvu veselili (srebrnih) kolajn na obeh posamičnih tekmah; v ženski si jo je priskakala Selina Freitag, ki je zaostala le za Niko Prevc (slovenska šampionka je s 126 in 138,5 metra blestela tudi na včerajšnjem uradnem treningu), v moški pa je z njo zablestel Andreas Wellinger. Za nameček ni veliko manjkalo, pa bi se na zmagovalni oder zavihtel tudi Karl Geiger, ki se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.

Veliko prahu je dvignil tekmovalni dres Nemca Karla Geigerja. FOTO: X Kacper

Če je Freitagova po zadnjih vrhunskih predstavah v svetovnem pokalu pripotovala v Trondheim kot vroča kandidatka za odmeven dosežek, pa poznavalci tega športa pred začetkom vrhunca predolimpijske sezone 2024/25 niso pripisovali prav veliko možnosti za vidnejšo uvrstitev ne Wellingerju niti Geigerju. Ker so Nemci – glede na krizo, v kateri so se znašli po novoletni turneji –, res presenetili s svojim skakanjem, so jih nekateri (tekmeci in novinarji) že vzeli pod drobnogled in prišli do zanimivih ugotovitev.

Nemški zvezdnik s »pošastnim« dresom

V oči je bodel zlasti Geigerjev tekmovalni dres. Po medmrežju je zaokrožila njegova fotografija, ko sedi na štartni klopi in je jasno videti, da ima okrog pasu prevelik kombinezon. Poljski novinarski kolega je ob tem zapisal, da gre za »pošastni« dres, ki pomeni pravi škandal na tem nordijskem SP.

Tudi Thomas Thurnbichler, glavni trener poljskih skakalcev, dvomi o tem, da je vse skladu s pravili. »Že od daleč je bilo mogoče videti, da imajo nekateri skakalci zelo velik dres,« je dejal 35-letni Avstrijec, ki mu je prikimal tudi legendarni Adam Malysz. »Če sem iskren, je vse skupaj malo čudno. Ali imamo v pravilih še vedno luknjo, ki jo je znal nekdo izkoristiti, ali pa ne vem, kaj se tu dogaja. Nekaj tu zagotovo ni v redu,« je zmajeval z glavo eden od najboljših skakalcev v zgodovini, ki zdaj kot predsednik vodi poljsko smučarsko zvezo.

Pereče teme se je dotaknil tudi nekdanji norveški as Andreas Stjernen. »Strinjam se, da je Karlov dres videti sumljiv,« je zadevo komentiral zdajšnji strokovni komentator skokov na norveški televiziji. Na fotografijah Geigerja na štartni klopi in po pristanku je dejansko videti, da je njegov kombinezon več kot za štiri (dovoljene) centimetre večji od obsega njegovega telesa.

Timi Zajc, Nika Vodan, Ema Klinec in Anže Lanišek (na fotografiji z leve) so se predlani na tekmi mešanih ekip v Planici veselili bronaste kolajne. FOTO: Matej Družnik

Stjernen razume ogorčenje Poljakov, vendar pa sam noče nikogar obtoževati zgolj na podlagi posnetkov. »Seveda takšne fotografije ponujajo možnost za različne špekulacije, vendar pa te še niso nikakršen dokaz. Poleg tega bi Poljakom svetoval, naj prej pogledajo svoje skakalce in njihovo opremo, preden napadejo Nemce,« je odvrnil 36-letni Norvežan.

Tudi Johann Andre Forfang ni želel prilivati olja na ogenj. »Nimam komentarja. Ljudje naj presodijo sami. Težko je reči, ali je dres v skladu s pravili ali ne, ko nekdo sedi. Kombinezoni tako ali tako niso narejeni za sedenje, v tem položaju so vedno videti nekoliko čudni,« je pojasnil norveški as, ki se nadeja, da bo z reprezentančnimi kolegi svojo prvo kolajno na tem SP ujel na današnji preizkušnji ekip.

In kakšen je bil komentar prebujenega Geigerja? »Bil sem na kontroli opreme, ki sem jo uspešno prestal ...«