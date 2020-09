Praznik slovenskega športa kot nalašč za razpravo

Pandemija koronavirusa je prizadela številna področja, le malo pa jih trpi tako močno kot (vrhunski) šport, ki pogosto temelji na – zdaj nezaželenem – množičnem zbiranju. Slovenski šport ni izjema, pogovor s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS) se zdi samoumeven. Bogdan Gabrovec uspešno vodi OKS od leta 2014, gotovo je pravšnji sogovornik tudi pred dnevom športa, državnim praznikom, ki ga bomo prvič praznovali pojutrišnjem.



V Slovenijo prihaja ob tej priložnosti prvi mož Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach. Kaj bo sporočil Slovencem?

»Najprej se bo poklonil enemu od svojih najtesnejših sodelavcev, preminulemu Janezu Kocijančiču, v času njegovega pogreba namreč to ni bilo možno zavoljo razglašene pandemije. Nato bo nekaj časa sodeloval na seji izvršnega odbora Evropskega olimpijskega komiteja (EOK), potem pa bo obiskal predsednika vlade Janeza Janšo.«



Kaj bo na dnevnem redu srečanja s premierjem Janšo?

»Bach želi v športno-izvedbenem kontekstu preveriti odnos slovenske vlade do bele knjige o športu, do ukrepov, ki jih je EOK sprejel v boju s covidom, dopingom in podobnimi izzivi. Zanimalo ga bo, kako kaže dvigu financiranja slovenskega športa iz javnih financ; na tem področju zasedamo nečastno zadnje mesto v Evropski uniji. Trenutno smo na skromnih 39 odstotkih načrta, ki smo ga predvideli do leta 2023.«



Ste lahko konkretni?

»Danes potrošimo za šport približno 50 evrov na prebivalca (gre za šport na vseh ravneh in v najbolj različnih oblikah), naš cilj pa je (bil) priti do leta 2023 najmanj na 100 evrov, a to ni več izvedljivo. Z zavezami nove vlade, o katerih smo se pogovarjali, naj bi prišli do leta 2023 na 80 evrov/prebivalca – to je že približek tistemu, kar želimo doseči. Želimo povečati tudi število zaposlenih športnikov v javni upravi s sedanjih 112 na 150. Tudi o tem bosta govorila Bach in Janša, predsednik MOK pa bo želel slišati tudi premierjevo mnenje o olimpijskih igrah, ki bodo naslednje leto v Tokiu. MOK se namreč skupaj z Japonci trudi, da bi bil spektakel varen in zdrav, četudi brez gledalcev.«



Drži, da bo MOK podprl tudi eno od vaših fundacij?

»Drži. Zvečer bo Bach navzoč pri formalni združitvi Fundacije za pomoč socialno ogroženih športnikov in Fundacije Leona Štuklja. Nova Fundacija Štukelj-Cerar bo delovala pod operativnim vodstvom ZPM Moste-Polje oziroma projekta Botrstvo, tako bomo najhitreje in najbolj transparentno prišli do športnikov, ki so obetavni in uspešni, toda ogroženi, in jim pomagali. Bach bo razkril denarno donacijo Moka tej fundaciji.«



V sredo bodo sledile tudi druge aktivnosti ob prazniku športa. Povejte kaj o tem.

»Po mestnih občinah v Sloveniji bodo številne aktivnosti na prostem, podobno bo v določenih osnovnih šolah, a na žalost nam je covid-19 preprečil, da bi bilo to množično in bolj sistematično. Naslednje leto ob prvi obletnici bo gotovo še bolje.«



Ko sva pri naslednjem letu ... Kako bo tedaj s športom in njegovim sistemskim (so)financiranjem pri nas? Praznik športa je namreč primeren tudi za tovrstno razpravo.

»S slovensko vlado ohranjamo intenzivne odnose, vladi smo nedavno poslali 'opomnik' z devetimi točkami, ki bi jih morali urediti, če želimo preprečiti drastično poslabšanje konkurenčnosti slovenskega športa.«



Kako se je odzvala vlada?

»Sem optimist, vlada je večino točk sprejela in podprla, verjamem, da jih bo tudi uresničila, saj je bil nekaterim neposredno naklonjen tudi predsednik vlade.«



Za katera področja gre?

»Po štirinajstih letih bomo uredili področje financiranja letnih pregledov športnikov, saj je bilo odtlej predpisano, da morajo biti preventivni pregledi za športnike v tekmovalnih sistemih od 12. leta naprej plačani iz državnih virov, a ni tako. Pa je šlo le za sprejetje ustreznega pravilnika.«



Kaj bi pridobili v praksi?

»S to preventivo bi odkrili tudi morebitne anomalije pri športnikih, učinek pa bi bil še boljši, saj so pogosti primeri, ko športniki ali klubi tovrstna potrdila prejmejo na neustrezen način, če se ustavim pri tem. Strošek tega ukrepa na letni ravni ne bi bil višji od 800.000 evrov, vlada pa ga bo uvedla že s prvim januarjem 2021.«



Katere so druge točke, ki ste jih naslovili na vlado?

»Gre za predloge, ki jih je podprla vladna delovna skupina, ki jo je vlada doslej upoštevala. Sprejeli so predlog za povečanje obdavčljivega prihodka v posameznem davčnem letu, ki ga lahko podjetje nameni donaciji kot davčni olajšavi, in sicer s sedanjih 0,3 odstotka na 20 odstotkov. Seveda gre pri tem tudi za kulturo, gasilce in dobrodelne organizacije, ne le šport. Tretjič, sprejet je bil naš predlog za dvig dohodnine, ki jo lahko posameznik nameni nekemu društvu, s sedanjega 0,5 odstotka na 1 odstotek.«



Kako velik ukrep je to?

»Gre za povečanje malhe z deset na dvajset milijonov evrov. Upam, da bi lahko šport iz tega naslova iztržil od 4 do 5 milijonov na letni ravni, a le v primeru, če se bodo znali klubi in zveze organizirati. Doslej smo iztržili 800.000 evrov na leto.«