Pravnuk znanega pisatelja spisal nepozabno pravljico

Po dolgih 16 letih so Norvežani dobili skupnega zmagovalca novoletne turneje v smučarskih skokih. Z zlatim orlom se je po Andersu Jacobsenu (2006/07) okitil Halvor Egner Granerud, ki je prepričljivo osvojil prvo mesto v seštevku tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji.

Skupaj je zbral rekordne 1191,2 točke, kar 28,9 več od japonskega zvezdnika Rjojuja Kobajašija, ki si je najboljšo znamko lastil od lani. Na koncu je imel pred drugouvrščenim poljskim nosilcem rumene majice Dawidom Kubackim zajetnih 33 točk naskoka, pred tretjeuvrščenim slovenskim asom Anžetom Laniškom pa že 62,2.

Norveški zvezdnik se je z zlatim orlom spogledoval že kot otrok. »Ko je novoletno turnejo dobil Sven Hannawald, sem imel podobne tekaške smuči, s katerimi sem takrat skakal okrog hiše in si domišljal, da letim kot on,« se je Granerud spomnil, kdaj je začel sanjati o tem, da bi nekega dne tudi sam osvojil prestižno lovoriko.

Ko jo je prejel po zmagi v Bischofshofnu v petek, je bil presenečen nad njeno težo. »Čeprav so me vnaprej opozorili, da je zlati orel težek, si res nisem mislil, da ima 15 kilogramov,« je dejal na novinarski konferenci, nakar ga je predstavnik za odnose z javnostmi pri tem tekmovanju Ingo Jensen popravil, da v resnici tehta »le« 8,9 kilograma. »Mar res? Meni se je zdelo, da ima dvakrat toliko,« se je začudil Granerud in večkrat ponovil, da si je z zlatim orlom uresničil sanje iz otroštva. Njegovo veselje je bilo toliko večje, ker ga je osvojil pred očmi svojih staršev – matere Marit in očeta Sveina.

V tej zimi ima že štiri zmage

»Zaradi njiju sem tu, kjer sem, onadva sta me vozila na treninge in me vseskozi podpirala. Brez njiju vsega tega ne bi osvojil,« je poudaril zvezdnik iz Osla in pribil, da je velikanska razlika, ali turnejo končaš na vrhu ali, denimo, na tretjem mestu, na katerem je pristal lani.

Pot do zlatega orla in čeka za 100.000 švicarskih frankov, kolikor je znašala nagrada za skupno zmago na novoletni turneji, je začel tlakovati poleti. »Potem ko sem malo spremenil položaj v počepu, sem postal stabilnejši v zraku in stanovitnejši pri daljavah,« je razkril Granerud, ki veliko zaslug za uspehe v tej sezoni pripisuje tudi menjavi znamke smuči – od Fluege.de k BWT. V tej zimi je slavil že štiri zmage, skupno pa jih ima 17, največ med vsemi Norvežani.

Še preden je začel opozarjati nase v svetovnem pokalu, je v domovini zaslovel kot goli skakalec. Pozimi 2012 ga je namreč prijatelj s kamero na čeladi posnel, kako je v adamovem kostumu skočil na 60-metrski napravi Midstua nedaleč stran od slovitega Holmenkollna. Zelo je odmeval tudi nastop peterice skakalcev, ki so se marca 2013 drug za drugim spustili po zaletišču naprave nad Oslom. Med njimi je bil kajpak tudi Halvor, čigar pradedek je Thorbjørn Egner, znani norveški pisatelj za otroke.

»Še danes nam gre na smeh, ko se spomnimo tistih dogodivščin,« je najstniške pustolovščine podoživel svetovni podprvak v smučarskih poletih iz Planice 2020 in dobitnik velikega kristalnega globusa v sezoni 2020/21, ki se je minulo nedeljo v Reni veselil tudi svojega prvega članskega naslova norveškega prvaka.