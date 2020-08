Pravljica o Dončiću z novim poglavjem

Le 40 ur po zvinu gležnja, zaradi katerega je moral predčasno končati tretjo tekmo dvoboja uvodnega kroga končnice lige NBA z LA Clippers, se je Luka Dončić vrnil na igrišče in se pridušal, da bržkone ne bo mogel igrati na vso moč. Toda izkazal se je s 43 točkami, 17 skoki in 13 asistencami ter prinesel Dallasu zmago s 135:133 z izjemno trojko tik pred iztekom podaljška. Zato se lahko vprašamo, kako bi šele blestel, če bi bil povsem pripravljen.



Pred izenačenjem skupnega izida na 2:2 v zmagah se je Dončićeva četa že opotekala na robu prepada. Nastopiti je morala brez centra Kristapsa Porzingisa, ki se je v prvih treh soočenjih z LA Clippers izkazal s povprečjem 23,7 točke in 8,7 skoka, a tokrat obsedel na klopi z vnetim kolenom. Njegovi soigralci pa so se tekme lotili preplašeno in sredi druge četrtine zaostali že z 21 točkami razlike (33:54). Takrat se je začelo Dallasovo vstajenje, ki ni bilo le plod novega samospeva slovenskega čudodelca. Izkazali so se tudi branilci Trey Burke (25 točk), Tim Hardaway (21) in Seth Curry (15), center Boban Marjanović pa je primaknil 10 točk in 7 skokov.



Teksaško moštvo se je do polčasa približalo na osem točk razlike, dobilo tretjo četrtino s 35:19 in v zadnjem delu vodilo s 106:94, slednjič pa prebrodilo krizne trenutke, odlično predstavo branilca tekmecev Louja Williamsa (36 točk z metom iz igre 13:20) in zgrešen poskus Kawhija Leonarda (32) v zadnji sekundi rednega dela tekme.

Tretji v zgodovini lige NBA

Dončić je stopnjeval svoj šov v vrtoglavem ritmu. V prvi četrtini je dosegel 5 točk, v drugi 10, v tretji 13 (z metom 6:7), v četrti 8 in v dodatnih petih minutah 7, konec tekme pa pričakal z izkoristkom 14:21 pri metih za dve točki, 4:10 pri trojkah in 3:5 pri prostih metih v 46 minutah igre, čeprav se je ob njem izmenjalo šest obrambnih mož. In če ga je v tej sezoni spremljal glas, da rad odpove v prelomnih trenutkih, saj so mu našteli, da je bila njegova bera pri odločilnih metih v zadnji minuti tekem kar 0:10, je tokrat izkoristil kar tri poskuse v podaljšku. Najpomembnejšega po trojki Marcusa Morrisa za vodstvo LA Clippers s 133:132 le 3,7 sekunde pred koncem. Po moštvenem posvetu je dobil žogo iz avta, z vodenjem vrgel iz ravnotežja branilca Reggieja Jacksona in v fantastičnem slogu zadel za tri točke. Soigralci so mu v hipu planili v objem, saj tudi oni niso mogli verjeti svojim očem.



»Ko sem zadel za zmago in so vsi fantje poleteli proti meni, sem se počutil kot v nebesih. A zdaj moram poudariti, kako odlično so me usposobili ljudje iz našega medicinskega štaba. Z menoj so se trudili ves dan. Nisem bil stoodstoten, vendar nisem igral slabo,« se je s širokim nasmeškom ocenil Dončić, ki je za eno točko izboljšal svoj strelski rekord pod ameriškimi obroči in dosegel še nekaj zgodovinskih mejnikov. Ob svojem drugem zaporednem trojnem dvojčku je med drugim postal šele tretji košarkar v zgodovini lige NBA z več kot 40 točkami, 15 skoki in 10 asistencami v tekmi končnice; pred njim je to uspelo le Oscarju Robertsonu leta 1963 in Charlesu Barkleyju (1993).



Svoje delo na uvodni stopnji končnice sta že opravila Toronto in Boston, ki sta s 4:0 v zmagah izločila Brooklyn in Philadelphio ter se bosta med seboj pomerila v polfinalu vzhodne konference.