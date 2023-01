Pravljica kot iz Hollywooda

Ameriški vlagatelji si v tem trenutku lastijo že polovico klubov elitne angleške premier league, toda daleč od soja žarometov, v peti ligi, nase opozarja tudi valižanski Wrexham, čigar lastnika sta filmska igralca Ryan Reynolds in Rob McElhenney.

Kanadsko-ameriška naveza bi v nedeljo kmalu proslavila zgodovinski uspeh, Reynolds si je z 8-letno hčerko James v živo ogledal tekmo 1/16 finala pokala FA na domačem štadionu Racecourse Ground, kjer je bil Wrexham zgolj nekaj sekund oddaljen od enega največjih nogometnih presenečenj letošnjega leta.

Po hitrem zaostanku proti drugoligašu Sheffield Unitedu so Valižani pred razprodanimi tribunami dvakrat povedli in nato z igralcem več brez zmage ostali v 95. minuti, ko je branilec Uniteda John Egan izsilil ponovljeno tekmo na domačem Bramall Lanu, ki bo na sporedu 7. februarja. Hollywoodski Wrexham bo imel tako novo priložnost za hollywoodsko zgodbo, medtem ko je na vrhu lestvice 5. lige tudi na dobri poti, da se prebije v višji rang tekmovanja.

»Ko sva z Robom McElhenneyjem začela, se je vse zdelo tako nemogoče. Toda nemogoča je Wrexhamova najljubša barva. To je bilo nekaj najbolj razburljivega, kar sem kadarkoli videl,« je prek družabnih omrežij po tekmi sporoči Reynolds, ki se je zahvalil za srčno podporo 10.000 gledalcem. Wrexhamov stadion – gre za mesto z 61.000 prebivalci, ki je slabo uro vožnje oddaljeno od Liverpoola – je sicer v tem trenutku veliko gradbišče, saj nastaja nova vzhodna tribuna za golom, kjer so zbrani najbolj goreči navijači. Vlagatelji so lani objekt odkupili od bližnje univerze, sanjajo pa o tem, da bi na njem spet nastopila reprezentanca Walesa, ki je ravno v Wrexhamu odigrala prve mednarodne tekme v 19. stoletju.

Želijo v premier league

O Wrexhamu se po zaslugi Reynoldsa – zvezdnika filma o stripovskem junaku Deadpoolu – zdaj veliko govori tudi na drugi strani luže. Njegova žena, filmska igralka Blake Lively, je vneto spremljala nedeljsko dogajanje na severu Walesa in o poteku dvoboja skrbno obveščala svojih več kot 30 milijonov sledilcev na instagramu. »Samo zato, da bi v živo videla, kako moj mož doživlja hudo živčnost, sem se danes naročila na program Espn+. Bilo je vredno,« je pripisala ob fotografiji Reynoldsa, ki se med tekmo drži za glavo, nato pa dodala: »Če ne gledate nore tekme Wrexhama, boste zamudili to vzdušje. Merijo se z moštvom, ki nastopa tri lige višje. In trenutno zmagujejo. Življenje nima smisla.«

Zvezdniški par v naslednjih tednih pričakuje že rojstvo četrtega otroka, trenutno imata tri hčerke, vsaj za Reynoldsa pa valižanski klub predstavlja dodatnega člana družine. »Na klub gledam kot na cerkev. V mojem srcu ima posebno mesto in širi se po svetu, naš cilj pa je nastopiti v premier league. Če je to realistično doseči – zakaj pa ne?« se sprašuje Reynolds, ki je novembra 2020 plačal polovico od 2,1 milijona evrov »težke« kupnine in postal solastnik ambicioznih rdečih zmajev.