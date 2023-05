Smučarski as Anže Lanišek: Pravila? Se bom vzdržal komentarja

Le mesec dni po koncu tekmovalne zime 2022/23 so se najboljši slovenski smučarski skakalci spet zbrali na treningu in se začeli pripravljati za novo sezono, v kateri ne bo manjkalo izzivov. Znova se bodo morali prilagajati tudi nekoliko spremenjenim pravilom. O njih je spregovoril 27-letni domžalski as Anže Lanišek, ki je razkril tudi cilje za letošnje poletje, podoživel navijanje za Primoža Rogliča na kronometru na Svete Višarje, se spomnil sporočila Dawida Kubackega in oddiha v Mehiki.

Kako ste prestali prve treninge po koncu oddiha?

»Če sem iskren, so moje noge – to so pokazali rezultati testov – delovale celo bolje kot pred finalom svetovnega pokala v Planici. Očitno bo treba v prihodnje več staviti na svežino, si večkrat vzeti po mesec dni prosto. No, šalo na stran. Zbrali smo se po prvomajskih praznikih, vadimo pa po preverjenem programu. Večjih sprememb ni, dodajamo le kakšne malenkosti.«

Kako so vam šli od nog prvi skoki na 60-metrski napravi v Žireh?

»Brez skrbi, še vedno znam skakati. Všeč mi je, da je od zime ostala določena osnova.«

Na katerih tekmah boste nastopili poleti?

»Naš prvi cilj so evropske igre v Krakovu oziroma Zakopanah, kjer bodo smučarski skoki prvič na sporedu tega tekmovanja. Za naprej pa bomo videli.«

Kakšen je sicer vaš pogled na spremenjena pravila, po katerih bodo telesne meritve opravili s 3D skenerjem, razkorak pri tekmovalnih dresih bo višji, zagozde v čevljih manjše ...?

»Se bom raje vzdržal komentarja. No, drugače pa se s tem ne obremenjujem, saj ocenjujem, da imam takšno tehniko skakanja, da se lahko hitro prilagodim na spremembe. Poleg tega menim, da te, ko bomo na koncu potegnili črto, niti ne bodo tako velike. Težko je iz traktorja narediti formulo 1.«

Ali ste šli tudi vi v soboto gledat Primoža Rogliča?

»Seveda! Bilo je noro! Lepo je biti tudi kdaj na drugi strani – navijaški. Primožu sem čestital, po tem kronometru je bil videti kar precej utrujen. Povsem zasluženo je dobil ta Giro.«

Ob progi vas je bilo veliko zdajšnjih in nekdanjih skakalcev. Ste se morda dogovorili za skupni ogled etape?

»Niti ne, a na koncu smo se vsi dobili na vrhu. Eni so se gor peljali z gondolo, drugi smo šli peš – uro in 20 minut. Še zdaj malo čutim posledice klancev.«

Ni skrivnost, da se tudi sami radi kam odpeljete s kolesom.

»V zadnjem obdobju najraje z gorskim kolesom. No, tudi s cestnim bi z veseljem prekolesaril kakšnih 70, 80 kilometrov, a to zdaj med pripravami ne bi bilo najbolj dobro.«

Ali nam lahko kaj zaupate o oddihu, na katerega ste se z družino odpravili po koncu sezone?

»Preživeli smo ga v Mehiki, v letovišču Playa del Carmen blizu Cancuna, od koder smo se vozili na izlete. Od majevskih mest smo si šli ogledat le Cobo in Tulum, drugače pa smo počivali, kolikor se pač da, če imaš ob sebi petletnega otroka.«

Ste bili še kaj v stiku z Dawidom Kubackim?

»Potem mi je še sporočil, da je z ženo Marto vse v redu, da zapušča bolnišnico in prihaja domov. Zdaj pa Dawid že spet trenira.«