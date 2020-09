Pozabljivi Armstrong navdušen nad Slovenci

Bernal upa na preobrat

Izjemni Wout van Aert

V 5. etapi (Gap–Pivas, 198 km) se Primož Roglič in Tadej Pogačar nista izpostavljala, bila je pisana na kožo sprinterjem. Zaradi nasprotnega vetra je bilo nekaj razburjenja v zadnjih kilometrih, razplet pa je potrdil izjemno moč ekipe Jumbo Visma. Wout van Aert, ki je dan prej nesebično narekoval tempo za Rogliča, je ugnal svetovno sprintersko smetano. Luka Mezgec je zasedel 6. mesto. Danes bosta Roglič in Pogačar spet na preizkušnji. V 191 km dolgi 6. etapi bo karavana zavila v Centralni Masiv, v zaključku pa kolesarje čaka 26 kilometrov vzpenjanja. In sicer v treh etapah. Najprej na prelaz Mourèzes (6 km, povprečni naklon 4,8 odstotka), po kratkem ravninskem odseku sledi vzpon na prelaz Lusette (11,7 km, 7,3 %), po kratkem spustu pa bo na vrsti še ciljni vzpon na Mont Aigoual (8,3 km, 4%). K večji bojevitosti bodo kolesarje vzpodbudile odbitne sekunde. Prvi na vrhu prelaza Lusette jih bo prejel 8, v cilju etape pa 10.

»Ne vem, ali sem kdaj dirkal s Slovenci, ne vem, kje je Slovenija, zdaj pa sta Slovenca 1. in 2. v etapi Toura, neverjetno,« je v podkastu The Move, ki ga poslušajo kolesarski navdušenci po vsem svetu, dejalPadli ameriški zvezdnik se je veselil sedmih zaporednih zmag na Touru, vendar so mu zaradi dopinga vse odvzeli. O kolesarstvu pa nekaj ve. Res je neverjetno, da sta na vrhuin, še posebno ob misli, koga izrivata s prestola.Tako kot njegove dosežke je treba tudi Armstrongovo izjavo vzeti z rezervo. Slovenci niso bili le njegovi tekmeci,je bil tri sezone njegov moštveni kolega pri Radio Shacku in Astani. Drži pa, da slovenski kolesarji takrat na dirki po Franciji še niso segali po vrhu.Roglič in Pogačar Sloveniji sicer še nista zagotovila prve rumene majice, zato pa sta v peklenskem finišu ciljnega vzpona na Orcières-Merlette v karavano poslala močno sporočilo. Rogličevo je, da so posledice padca v 4. etapi kriterija Dauphiné pozabljene, da je spet v »ubijalski« formi, ob kateri mu letos še nihče ni bil kos, ko je v klanec na vso moč navil pedale.Pri Zasavčevem meteorskem vzponu ne gre le za njegove izjemne odlike, temveč tudi za kolektivno moč ekipe Jumbo Visma, ki vojne z Ineosom še ni dobila, zmagala pa je v vseh letošnjih bitkah. Prvi ciljni vzpon Toura je izpostavil železno moč Rogličeve nizozemske ekipe in padec potenciala britanske zasedbe, ki je karavani kraljevala zadnje desetletje. Na poti do sedmih končnih zmag v zadnjih osmih letih je običajno v prvi gorski etapi Toura tekmecem že zadala močan udarec in dala vedeti, kdo gospodari na francoskih cestah.Ineos ima še vedno na voljo največ zvenečih imen, ki pa so daleč od svojih najboljših dni. Ko je direktor ekipeiz ekipe za Tour tik pred zdajci izločilin, je bilo jasno, da letošnji Ineos ne deluje več tako brezhibno kot nekdanji Skyjev stroj.»Ni prijetno, ko tekmeci proti tebi pridobivajo čas, vendar moramo biti potrpežljivi. Prepričan sem, da moramo le omejiti izgube do tretjega tedna dirke, ki ga moramo začeti čim bolj sveži,« se kapetan Ineosanadeja, da se bodo razmerja moči v nadaljevanju preobrnila in bo ubranil lansko zmago.Kolesarski komentatorji, številni padec Ineosa pripisujejo tudi letošnji smrti 40-letnega, vodilnega športnega direktorja pri šestih od sedmih zmag ekipe, mu ne pritrjujejo. Tudi, ki je leta 2012 dobil prvi Tour za Sky, je v analizi za Eurosport dejal, da se bo boj za vrh v skupnem seštevku bržkone nadaljeval, kot se je začel v 4. etapi. S prevlado Jumba Visme in Slovencema v glavnih vlogah.Pogačar pri moštvu UAE pred seboj nima strah vzbujajočega vlaka kot Roglič, zato pa ima ob sebi vrhunsko pripravljenega in izjemno zanesljivega. Predvsem pa ima poleg izjemno močnih nog tudi enega od najbolj natančnih kolesarskih »računalnikov« v glavi. Čeprav šteje 21 let in je to njegov prvi Tour, je vedno na pravem mestu v ključnih trenutkih. Vsekakor je med tistimi, ki bi lahko največ izvlekel iz morebitne uresničitve pregovora Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.