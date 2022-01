Poudarek družbeni vlogi žensk

Nogomet je res vsemogočen, od 4. do 20. novembra bo v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori 15. evropsko prvenstvo za rokometašice. Običajno ga igrajo decembra, toda ker bo takrat v letošnjem letu svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, so izvedbo starocelinskega prvenstva za ženske rokometne vrste pomaknili za mesec dni vnaprej.

Včeraj so v dvorani Stožice, tudi prizorišču sklepnega dela EP, pripravili predstavitev novembrskega ženskega evropskega prvenstva in ambasadork tekmovanja. Rdeča nit prireditve, in tako bo tudi vse do EP in na njem, je bila izpostavitev žensk, ne le športnic, in njihova vloga v družbi.

Posebna ambasadorka tekmovanja je slovenska pevka Senidah, ki bo z ekipnim sodelovanjem tudi pripravila himno in videospot evropskega prvenstva, besedilo pa bo, zaradi bolj dojemljive panevropske prepoznavnosti, v angleškem jeziku. Naslov bo Play with heart (Igraj s srcem) z geslom o polnopravnem družbenem položaju žensk.

»V čast mi je, da sem ambasadorka evropskega prvenstva, z namenom da skupaj podpremo največji športni dogodek v Sloveniji za ženske. Skozi glasbo in besedilo bomo prenesli sporočilo o opravnomočenju žensk v športu,« je Senidah včeraj sporočila prek videopovezave.

Preseganje meja športa

V vlogi ambasadork EP je še šestnajst uspešnih Slovenk: Alja Brglez, vodja kabineta predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, Barbara Čeferin, vrhunska slovenska fotografinja, Deja Doler Ivanović, direktorica RK Krim Mercator, Mojca Doupona, generalna direktorica Direktorata za šport, Tjaša Ficko, podžupanja MO Ljubljana, Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali, Katarina Karlovšek, direktorica RTA agencije, Vanja Lombar, glavna direktorica Geoplina, Medeja Lončar, direktorica Siemensa Slovenija, Maja Pak, vodja raziskav in razvoja v Slovenski turistični organizaciji, Nataša Pirc Musar, partnerica in direktorica odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, Lucija Sajevec, direktorica AMZS, Melanie Seier Larsen, partnerica in izvršna direktorica v Boston Consulting Group, Milena Štular, predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo, Ajša Vodnik, generalna direktorica AmChama Slovenija (Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji) in Maja Zalaznik, profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti.

»Kar zadeva Slovenijo, bo to najpomembnejši športni dogodek za ženske, ki ga je kadar koli gostila naša država. Prepričan sem, da bomo pripravili izvrsten dogodek, ki bo presegel meje športa in bo še povečal ugled naše države ter še bolj povezal ljudi,« je omenil predsednik RZS Franjo Bobinac.

»Slovenija je leta 2004 že gostila odličen moški turnir za evropsko prvenstvo, ki je organizacijo teh turnirjev postavil na novo raven. Tudi Črna gora in Makedonija sta se večkrat izkazali kot odlični gostiteljici športnih dogodkov, zato sem prepričan, da smo izbrali prave partnerje,« je poudaril predsednik Evropske rokometne zveze Michael Wiederer.