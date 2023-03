Potter kot nekoč Di Matteo

Do konca sezone nogometaše Chelseaja čaka zgolj še 13 ligaških tekem, potem ko so varovanci trenerja Grahama Potterja hitro končali z nastopi v domačih pokalih. Medtem, ko v premier league zasedajo 10. mesto, pa so se še pravočasno prebudili v ligi prvakov, kjer so v torek s suvereno predstavo nadoknadili zaostanek s prve tekme osmine finala in z 2:0 (Raheem Sterling 43., Kai Havertz 53./11-m) ugnali dortmundsko Borussio.

To je bila največja zmaga za ameriške lastnike, ki so lani plačali več kot 5 milijard evrov za prevzem kluba iz rok izgnanega ruskega mogotca Romana Abramoviča, v dveh prestopnih rokih pa za okrepitve namenili več kot 600 milijonov €. A še večja je bila to zmaga za Potterja, ki se je po septembrski rošadi na klopi – zamenjal je Nemca Thomasa Tuchla, s Chelseajem zmagovalca lige prvakov leta 2021 – vsaj delno otresel pritiska.

»Neizbežno je, da greš v življenju skozi slabe in dobre trenutke. Stvari nikoli niso vedno zgolj slabe, čeprav sem nekaj časa imel takšen občutek!« je bil po dvoboju na Stamford Bridgeu nasmejan 47-letni Potter. »Tudi igralci so trpeli, zato je ta rezultat za nas tako pomemben,« je dodal trener, ki mu nekateri zdaj že prerokujejo pohod vse do evropskega naslova, kar je v podobnih okoliščinah (Chelsea je bil ob koncu sezone na 8. mestu) leta 2012 uspelo tudi klubski ikoni Italijanu Robertu Di Matteu.

Tisti Chelsea je slovel po obrambi, Chelsea 2023 pa ima toliko napadalnih adutov, da nekoč prvi strelec premier league Pierre-Emerick Aubameyang sploh ni registriran za izločilne boje. Junaka torkove zmage sta bila Sterling, z 28 leti eden najizkušenejših mož in povratnik po nedavni poškodbi, ter Havertz, ki je Chelseaju z edinim golom finala 2021 prinesel drugi naslov, tokrat pa je modrim četrtfinale zagotovil z enajstih metrov. Prvi strel z bele točke proti rojakom je sicer poslal v vratnico, a so mu sodniki na čelu z glavnim Dannyjem Makkelliejem zaradi prehitrega vtekanja številnih tekmecev ponudili še eno priložnost.

»Ne vem, kaj bi lahko naredil z roko. To, da je nato še ponavljal strel, pa je smešno,« se je ob odločitve Nizozemcev, ki so zapiskali po igri z roko Mariusa Wolfa ob predložku s strani, obregnil angleški zvezdnik v vrstah Dortmunda Jude Bellingham. Na drugi torkovi tekmi je Benfica s 5:1 (skupno 7:1) doma opravila z Bruggejem in se še drugič zapored prebila v četrtfinale.