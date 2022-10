Potter čara v Londonu

Chelsea je sezono nogometne lige prvakov pod taktirko trenerja Thomasa Tuchla začel s senzacionalnim porazom v Zagrebu (0:1), nadaljeval z Nemčevim naslednikom Grahamom Potterjem in uvrstitvijo med šestnajst najboljših že tekmo pred koncem skupinskega dela tekmovanja. V Salzburgu so bili evropski prvaki iz leta 2021 premočni (2:1) in pokvarili večer tudi Slovencu med rdečimi biki Benjaminu Šešku, ki je vstopil v igro pri izidu 1:1.

Kdor od Chelseajevih privržencev je dvignil obrvi, ko so pristojni za športno politiko v vodstvenem štabu Todda Boehlyja, naslednika Romana Abramoviča, uspešnega Tuchla zamenjali z mednarodno povsem neznanim Potterjem, je po poldrugem mesecu lahko pomirjen. Na klopi londonskih modrih sedi delaven, bister in nadarjen mož. Izkupiček devet tekem, šest zmag in trije neodločeni izidi bivšega trenerja Brightona, tega je v minuli sezoni popeljal do najboljše uvrstitve v zgodovini kluba in do 9. mesta v premier league, je impresiven. Kronisti modrih so v zgodovinske zapise dodali, da je Potter po Williamu Lewisu drugi angleški trener v zgodovini kluba, ki je nanizal prvih devet tekem brez poraza. Med njunima dosežkoma je sicer »le« 116 let razlike.

»Igralci so imenitno izpeljali tekmo. Res sem srečen, ker smo tekmo pred koncem napredovali glede na to, kako smo odprli tekmovanje,« je bil v Salzburgu vesel Potter, ki je v ligi prvakov pred gostovanjem na Solnograškem mojstrsko pometel tudi z italijanskim prvakom Milanom in njegovim trenerjem Stefanom Piolijem. Svojo evropsko pot pa je začel le z neodločenim izidom prav proti Salzburgu (1:1).

Kandidat za selektorja

Nekdanjega odličnega nogometaša in tudi bivšega selektorja Glena Hoddla je 47-letni Potter prepričal. »On ali Eddie Howe (trener Newcastla, op. p.) bosta nekega dne selektorja Anglije,« ima o kolegu iz novega vala angleških trenerjev lepo mišljenje Hoddle. V Salzburgu je bil ob strelcu prvega gola Mateu Kovačiću osrednji Chelseajev igralec Kai Havertz. Prav on pooseblja razmišljanje obeh komentatorjev, potem ko je bil v minulih mesecih mladi Nemec povsem zunaj forme. Pod Potterjevo taktirko se je znova začel prebujati.

Chelsea ima eno od najbolj nadarjenih zasedb v Evropi in tudi trenerja s svetovljanskim nazorom, s katerim so sklenili kar petletno pogodbo. Nekdanji profesionalec, po igralskem profilu levi bočni branilec, se je trenersko oblikoval tudi na Švedskem pri Östersundu in ga popeljal do izločilnih dvobojev v evropski ligi. Sledi igralni filozofiji s posestjo žoge in napadanju po vzoru Pepa Guardiole, a je, kot menijo njegov sledilci strokovnih potez, zelo prilagodljiv pri izbiri taktike. V devetih tekmah so analitiki zaznali, da je kar šestkrat prilagajal taktične postavitve.