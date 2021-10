Potrebovali bi Murića z novomeškim elanom

Če bi kdo primerjal izkupiček košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu (2:0) in ligi ABA (2:3) v sveži sezoni, bi lahko pomislil, da je regionalno prvenstvo nekdanjih članic jugoslovanske federacije veliko zahtevnejše kot drugo najmočnejše klubsko tekmovanje na stari celini. Toda za izidi se skriva marsikaj, od nesrečnih okoliščin do več kot zasluženih porazov zaradi slabe igre, a tudi preveč lahkotnih ocen, na kateri sceni se bolj splača potruditi.

Ljubljančani bodo v naslednjih mesecih dobili konkretne odgovore o svojih sposobnostih in slabostih, a nekaj jih je ponudila tudi sredina zmaga nad Bourgom z 91:79.

Na prvih tekmah sezone sta si Olimpijino moštvo oprtala dva izkušena branilca strelca: kapetan Jaka Blažič in najstarejši adut zasedbe Jacob Pullen. Še pred prehodom na ritem dveh tekem na teden je bilo jasno, da tako ne bo šlo v nedogled in da bosta potrebovala izdatnejšo pomoč soigralcev. Prav tako pa tudi, da se Ljubljančani ne smejo zanašati zgolj na navdih napadalcev v plesnih čevljih, temveč da si morajo družno obleči modre kombinezone za garanje v obrambi.

V ligi ABA jim še ni povsem uspelo, zato pa so nekaznovano prebrodili skušnjave v evropskem pokalu: proti Gran Canarii so v drugem polčasu prejeli le 29 točk, proti Bourgu 30. Med soočenjem s Francozi se jim je hkrati uresničila želja, da bi na vsaki tekmi imeli vsaj še dva nadpovprečno razpoložena košarkarja.

Izenačil osebni rekord

Če je organizator igre Marcus Keene ostal na Kanarskih otokih brez ene same točke ali asistence, je proti Bourgu prispeval 20 točk z odličnim metom iz igre (za dve 4:4, za tri 4:6) in 4 asistence. Očiten napredek je prikazal tudi Edo Murić. V uvodnih kolih lige ABA je v seštevku dosegel 15 točk (ob nedeljskem porazu proti Budućnosti niti ene), proti Gran Canarii štiri, v sredo pa je potrdil, da je prebrodil krajše zdravstvene težave z najboljšo v dresu Cedevite Olimpije doslej in z izenačenjem osebnega rekorda na vseh evropskih tekmah.

Pred dolgimi sedmimi leti je kot član beograjskega Partizana nasul Hapoelu iz Jeruzalema 21 točk, proti Bourgu jih je dosegel prav toliko z metom za dve točki 4:5, za tri 3:5 in prostimi meti 4:7, ob tem pa prispeval pomemben delež pri obrambnem vstajenju moštva.

Olimpijini navijači so se že večkrat zalotili pri misli, da je Murić prišel v Stožice prepozno in da je najboljše predstave uprizoril v dresu Krke, s katero je osvojil pet naslovov slovenskega prvaka. V Ljubljani so njegovi vrhunski nastopi pač preredko posejani, dvomestno število točk je dosegel na 12 od 28 evropskih tekem in na 16 od 49 v ligi ABA. Vendar še zdaleč ne gre za odsluženega veterana.

Konec novembra bo dopolnil šele 30 let, je kapetan slovenske reprezentance in bi lahko imel v nogah še kar nekaj dobrih sezon. A le, če si jih bo zares želel in če bomo v njegovih očeh znova zaznali tekmovalno lakoto, ne le nujo po rednem obiskovanju službe. Cedevita Olimpija bi krvavo potrebovala Murića z novomeškim elanom.