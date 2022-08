Pot vodi od Gianija do Cretuja

Odbojkarski svet ob menjavi slovenskega selektorja Marka Lebedewa dobrih štirinajst dni pred začetkom domačega svetovnega prvenstva, Slovenija ga v Stožicah odpira naslednji petek s Kamerunom, še vedno premleva položaj, ki je privedel do tega, da je na klop trikratnih evropskih podprvakov sedel Gheorghe Cretu. Ker je Romun v lanski sezoni klub Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pripeljal do naslova poljskega državnega in pokalnega prvaka ter ob tem še ubranil krono v ligi prvakov, so se predvsem na Poljskem spustili v globjo analizo vsega doživetega. Tudi z denarnega vidika seveda. Plačilna zmožnost Odbojkarske zveze Slovenije je sama po sebi razvidljiva, Gheorghe Cretu ima svojo ceno, Gino Sirci, predsednik italijanskega klubskega velikana Sir Safety Perugie, je zato po neuspešnih pogovorih za novo sezono vzel drugega trenerja Andreo Anastasija. A Romun, tudi z Zakso se ni dogovoril, lahko zdaj s slovensko izbrano vrsto dokaže, koliko je vreden, je vrhunski trener, vsak vložen cent se bo tako ali tako na vsak način obrnil. Mark Lebedew ni trenerski zvezdnik, do nastopa Slovenije na odbojkarskem mundialu je pristopil s postopnim grajenjem ekipe in forme, Cretu pa lahko v krajšem času spremeni veliko. Zanj je vodenje slovenske reprezentance na SP največji selektorski izziv kariere, bil je pomočnik selektorja v avstrijski reprezentanci, kot glavni trener je vodil Romunijo in Estonijo, a tudi življenjska prložnost.

Tabor z odgovori

Nekaj o trenutni pripravljenosti Tineta Urnauta in soigralcev se bo videlo že konec tedna. Slovenija bo namreč v Mariboru v prenovljeni dvorani Tabor v petek in soboto odigrala pripravljalni tekmi, najprej z Egiptom ob 20. uri, dan kasneje ob 16. s Turčijo. Po spominu ni treba poseči prav daleč, slovenski odbojkarji so v začetnem delu priprav za evropsko prvenstvo leta 2015 v Ljubljani odigrali denimo tekmo proti velesili Braziliji. Novi selektor je bil takrat Andrea Giani, njegovi varovanci pa so se v dobršnem delu dvoboja uspešno soočali z gosti. To je bil že začetek ekipne zmesi, ki je potem na prvenstvu stare celine prinesla naslov podprvaka. Giani se bo na ljubljanskem svetovnem prvenstvu pomeril s Slovenijo v skupinskem delu, zdaj namreč vodi olimpijsko prvakinjo Francijo, pred tem je bil selektor Nemčije, ta pa je na mundialu tudi v slovenski skupini D. Nemce pa bo kot selektor vodil Michał Winiarski, kapetan poljske reprezentance na zmagovitem SP leta 2014. Od Gianija do Cretuja torej, pot, ki bo na mundialu pripeljala do ...