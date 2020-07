Pot do lige prvakov čez Glasgow, Beograd, Varšavo

Slovenski prvaki so si ponoči dali duška, kot se spodobi za najboljše nogometaše v Sloveniji. Toda daljšega počitka si vendarle ne bodo mogli privoščiti, saj bodo prav vsi pri nas kmalu začeli priprave na zahtevno klubsko sezono 2020/21, ki bo avgusta in septembra strahovito natrpana s pomembnimi tekmami.



Prvoligaše bodo v evropski sezoni zastopali Olimpija, Celje, Mura in Maribor, večina bo sprejela prve izzive v tretjem tednu avgusta, ko bodo na sporedu (edine) tekme 1. kroga kvalifikacij za Uefino evropsko ligo. Slovenci pač kotirajo na 31. mestu Uefine klubske lestvice, zato jih čaka obveznost že v prvem situ (od štirih) – ta termin torej določa količnik lige. Koeficient posameznega kluba pa določa status nosilcev in nenosilcev med klubi.



Največjo pozornost nogometne javnosti logično žanje boj za ligo prvakov, najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu, ki bo letos doživelo vrhunec šele avgusta na turnirju najboljše osmerice v Lizboni. Terminski okvir poti do lige prvakov 2020/21 pa je tudi znan – 1. krog: 18./19. avgusta (žreb 9. avgusta); 2. krog: 25./26. avgusta; 3. krog: 15./16. septembra; zadnji krog (na dve tekmi): 22./23. in 29./30. septembra. Skupinski del lige prvakov bo med 20. oktobrom in 9. decembrom, finale pa 29. maja 2021 v Istanbulu.

Ritem treh dni

Najboljši slovenski klubi bodo imeli torej letos še krajše poletne počitnice kot običajno. Novo sezono 1. SNL bodo odprli 12. avgusta, tri dni pozneje še tekmovanje v 2. SNL. Odtlej bo šlo res na nož, naši najmočnejši klubi bodo igrali vsake tri dni, ritem tekem bo neizprosen, ključna bo optimalna telesna pripravljenost in zadostna širina igralskega kadra, ki bo – zavoljo daljšega prestopnega roka – zanesljivo dobival končno podobo počasneje kot v prejšnjih letih. Že v 1. krogu kvalifikacij za LP bo slovenski predstavnik sprejel izjemno zahtevno misijo, saj ga upoštevaje količnik morda kar takoj čaka dvoboj z močnejšim tekmecem.



Na tej ravni tekmovanja bodo imeli najvišje koeficiente Celtic (34), Astana (29), Ludogorec (26), Crvena zvezda (22,75), Karabah (21), Legia Varšava (17), Maccabi Tel Aviv (16,5), Molde (15), Ferencvaros (9) … Slovence bi nato čakala še 2. in 3. sito kvalifikacij, na zadnji stopnici bi bilo treba za uresničitev otroških sanj premagati enega od rednih udeležencev evropskih tekmovanj, kakršni so Ajax, Salzburg, Slavija Praga, Olympiakos in Dinamo Zagreb. Treba je upoštevati še nekaj: ko klub izpade na kateri koli od stopenj kvalifikacij za ligo prvakov, se avtomatično preseli v naslednji krog kvalifikacij za evropsko ligo.

Maribor med nosilci

Vlogo nosilca si lahko zanesljivo obeta Maribor (količnik 14) v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Na tej ravni bodo namreč začeli (teoretično) pot proti finalu evropske lige v Gdansku (26. maj 2021) zmagovalci pokala iz držav, ki kotirajo med 25. in 49. mestom na Uefini jakostni lestvici, drugouvrščeni klubi iz držav ranga 18-48 ter tretjeuvrščeni klubi iz držav ranga 16-47 z Uefine lestvice.



Termini kvalifikacij, 1. krog: 27. avgust (žreb parov 10. avgusta); 2. krog: 17. september; 3. krog: 24. september; zadnji krog: 1. oktober. Skupinski del evropske lige bo med 22. oktobrom in 10. decembrom. Igranje v evropski ligi so si že zagotovili denimo Villarreal, Napoli, Lille, Real Sociedad, Leverkusen in Hoffenheim, v naslednjih dneh lahko pričakujemo v jati še več klubov iz Italije, Anglije in drugih nogometno uglednih držav.