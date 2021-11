Poreč generalka za Črnogorke

Še štirje dnevi so do začetka 25. svetovnega prvenstva za rokometašice v Španiji in šest dni do uvodne tekme Slovenk proti Črni gori v Granollersu. Reprezentanca Dragana Adžića bo nocoj ob 19. uri v Poreču odigrala drugo in zadnjo pripravljalno tekmo proti Hrvaški. V četrtek so dekleta naredila dober vtis, na generalki ga bodo poskusila še dodatno popraviti z zmago, kot pravijo.

Hrvatice so bile senzacija lanskega evropskega prvenstva, ko so celo osvojile prvo kolajno. Na Danskem so bile bronaste, zaradi sijajnih predstav s preobrati se jih je prijel vzdevek kraljice drame. V četrtek ni bilo drame v sosedskem derbiju, ki so ga dobile izbranke Nenada Šoštarića z 28:24 (13:12). Rezultat namiguje, da Adžić ni mogel biti preveč zadovoljen z obrambo, ki je sicer njegov zaščitni znak. V olajševalno okoliščino mu je bila odsotnost pomembnih igralk v bloku Alje Varagić, ki še ni povsem prebolela bolezni, in Elizabeth Omoregie, ki je imela lažje poškodovan prst na roki. Z njima bi bile Slovenke gotovo še bolj konkurenčne in to bodo poskušale dokazati nocoj v dvorani Žatika.

7 svetovno prvenstvo in tretje zapored bodo Slovenke odigrale v Španiji, doslej so bile najboljše osme na SP 2003 na Hrvaškem.

»Dokazale smo, da nobeni ekipi proti nam ne bo lahko. Na treningih smo dali veliko poudarka igri v obrambi, kar se je na igrišču tudi pokazalo. Vsi se zavedamo kakovosti hrvaške reprezentance, a upam, da se bo v soboto jeziček na tehtnici prevesil na našo stran,« tekme številka 1 nikoli ne bo pozabila vsestranska Petra Kramar, ki se je na debiju v dresu z državnim grbom trikrat vpisala med strelke.

Adžić je uvodni seznam 26 igralk, ki jih je povabil na priprave v Laško, že skrčil na 19, v Španijo jih bo odpeljal 17. Poleg operirane Barbare Lazović ne bo mogel računati niti na mlado krožno napadalko Valentino Klemenčič, ki še ni povsem okrevala po poškodbi. Se je pa zato razveselil rekonvalescentke, kapetanke Ane Gros, saj je med prisilnim počitkom ni zapustil strelski nagon.

Ljepoja si obeta zmago

Ob odsotnosti nadarjene Klemenčičeve bo imela še pomembnejšo vlogo na črti njena soigralka iz Krima Mercatorja Nataša Ljepoja, ki je bila s petimi goli celo prva strelka. »Bolj kot končni rezultat je pomembno to, da smo vse igralke tekmo odigrale po najboljših močeh in izkoristile svojo priložnost. Menim, da smo se izkazale, je pa v naši igri še precej prostora za napredek. V soboto gremo po zmago!« je odločna krožna napadalka, ki bo imela pomoč v Aneji Beganović.

Vse bližje je petkov uvodni nastop na mundialu, ki bo še posebno čustven za selektorja Adžića. Na slovenski klopi bo namreč na velikem tekmovanju debitiral prav proti rojakinjam iz Črne gore, ki jih je leta 2012 popeljal do evropskega zlata in srebra na OI v Londonu. Tekmice bodo še olimpijske prvakinje iz Francije in močne Angolke. Cilj kapetanke Grosove in soigralk bo vsaj ena zmaga in napredovanje v drugi del. SP namreč še spada v sklop priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila prav Slovenija s Črno goro in Severno Makedonijo.