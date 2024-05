Poraženci za zeleno mizo za zgodovinsko zmago

Nogometna odločitev za zeleno mizo je slovensko klubsko sezono spremenila v edinstveno: končala se bo brez dodatnih kvalifikacij in nenavadnim drevišnjim pokalnim finalom v Stožicah (20.30, sodnik Dejan Balažič) med zdaj že bivšim prvoligašem Rogaško in drugoligašem šampionskega slovesa Gorico. Veliki favorit je moštvo, ki je le eno sezono plesalo v 1. SNL, Gorica pa bo lovila že četrto pokalno zvezdico. V predigri 33. finala v samostojni Sloveniji se bosta za lovoriko pomerili še ženski ekipi, prvakinje Mure Nono in tretjeuvrščene iz prvenstva Ljubljane.

Za Rogaško tudi v Mariboru in Sp. Šiški Rogaški naslov prinaša le vpis na seznam zmagovalcev. Njena zmaga bi razveselile Mariborčane, ki bi štartali v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo, in Šiškarje, ki bi prvič igrali v Evropi, v kvalifikacijah za konferenčno ligo (KL). Goriška zmaga? Bravo bi ostal brez Evrope, Maribor bi sezono začel kot Olimpija v kvalifikacijah za KL. Če bi se pri Nafti kaj zataknilo in ne bi sprejela vabila za 1. SNL, Beltinci pa ga niti ne bi dobili, bi Goričani lahko postali veliki zmagovalci sezone – pokalni prvaki, ki bodo igrali v Evropi in še prvoligaši povrhu!

Po zaušnici licenčne komisije za pritožbe za Rogaško je zadnjih 24 ur minevalo počasi in v strahu, da bodo v Rogaški Slatini vrgli rokavice, ne da bi šli še zadnjič v »ring« in pokazali, da so bili na njem najlepše presenečenje sezone. Odleglo je vsem, kljubovanju v besedah ni sledila akcija in Rogaška bo nocoj športno odplesala zadnji krog. Ga bo tudi tekmovalno?

»Nas zanima samo tekma, igrišče. Da, bilo bi nenavadno, če bi prvoligaš predal vlogo favorita drugoligašu,« je bil jasen eden od najbolj bojevitih Slatinčanov, trener Oskar Drobne. Njegova volja, trma in dolg jezik z jasnimi mislimi daje slutiti, da bo igralcem vbrizgal adrenalinsko bombo. Roko na srce, kakovosti – in kdo bi si to sploh kdajkoli mislil – ima v moštvu toliko, da bi bili Goričani zadovoljni že z minimalnim porazom. Osrednji mož je hrvaški napadalec Patrik Mijić, po enajstih spomladanskih ligaških golih se je nanj sprožil odprt lov. Ni edini, ki ima dodano vrednost, tako rekoč spomladi vsi najvidnejši igralci bodo na tržišču lahko solidno ali odlično unovčili minulo delo – Ajdin Mulalić, Žan Flis, Gal Kurež, Oliver Kregar, Alen Korošec ...

Priložnost za nov vzlet

Goriška matematika je sicer znana, kombinatorika pa neznanka. Pot v finale je Goričanom tlakoval večni trener Miran Srebrnič, do lovorike bi jih lahko popeljal Beograjčan iz Partizanove akademije Nenad Stojaković, sicer izbranec športnega direktorja Zorana Ljubinkovića in plačnika nogometnega pogona Lazarja Pavlovića. Srebrnič se je umaknil po nespodobni ponudbi, potem ko je v prvenstveni bitki za napredovanje potegnil krajšo, Stojaković pa je v roke dobil moštvo poražencev. Toda Goričani upajo, da je zadnje dejanje sezone 2023/24 lahko že prvo veliko na poti vrnitve med najboljše.

Denarno zadoščenje 100.000 evrov znaša denarna nagrada za zmagovalce pokala Pivovarne Union.

»Vsi v klubu si v novi zgodbi želimo kulturo in strategijo, kjer sta pomembna ekipa in igra. To sta odliki velikega kluba in Gorica z velikim številom naslovov si to zasluži,« je polaskal Stojaković, ki v tekmecih vidi odlično moštvo. »V vsakem trenutku ve, kaj počne, kaj želi narediti, imeli bomo težko delo. Mi smo zelo motivirani,« je povedal 44-letni novinec v slovenskem nogometu.

Novi trener Gorice Nenad Stojaković bi rad vrnil v slovenski vrh štirikratnega slovenskega prvaka. Pokalna lovorika bi bila kot nalašč za nov začetek. FOTO: Leon Vidic