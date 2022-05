Popravni izpit za vse beograjske napake

Izhodišče košarkarjev Cedevite Olimpije pred drugo tekmo polfinala lige ABA bi težko opredelili za imenitno. Za prvo napredovanje v finale po letu 2011 bi morali dvakrat zapored premagati Crveno zvezdo, s katero so v tej sezoni izgubili v vseh treh soočenjih.

Od združitve ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite so jo ugnali le enkrat v sedmih dvobojih. Če bi številke držale kot pribite, bi Beograjčanom pripisali sedmi finalni nastop v nizu in šesti naslov prvaka. Na vso srečo pa je košarka zanimiva prav zaradi številnih zasukov. Na enega računajo tudi navijači ljubljanske zasedbe danes ob 18.30 v Stožicah.

Četrtkovo gostovanje v srbski metropoli se ni razpletlo po željah slovenskih šampionov. Zaostajali so tudi s 16 točkami razlike in izgubili z 82:93, Crvena zvezda pa je učinkovito razgalila njihove slabosti v obrambi in pri skokih, ob katerih je izpuhtel napadalni trud.

Olimpijin trener Jurica Golemac se zato strinja, da jih danes čaka svojevrsten popravni izpit. Četudi v domači dvorani ne bodo na želeni ravni, bodo zaprli še eno poglavje v sezoni in ostala jim bo le še končnica slovenske lige.

»Na prvi polfinalni tekmi nas Beograjčani niso presenetili s kakšno novostjo. Bili so zelo agresivni, mi pa smo hitro zašli v težave pomembnih igralcev z osebnimi napakami, zaradi katerih je bilo zelo težko nadaljevati. Naši tekmeci niso zadevali tako kot običajno, saj so bili tri tedne brez dvoboja, a so neprestano menjavali svoje adute. In čim smo malo popustili, so nam ušli. Če želiš dobro igrati s Crveno zvezdo, moraš dobro pokriti igro 1:1 in zapirati prostor pod svojim obročem. Imamo rezerve in optimistično pričakujem revanšo v Stožicah,« razmišlja Golemac, ki bi rad videl, da bi se drevi ponovil 1. december 2019, ko je Cedevita Olimpija zadnjič ugnala beograjske rdeče-bele pred šestimi zaporednimi porazi.

Boljše tekma kot ležanje doma

Za ogrevanje na drevišnji spopad je Cedevita Olimpija v soboto odigrala prvo tekmo polfinala DP z Rogaško in zmagala s 93:80, medtem ko je Helios Suns ugnal Terme Olimia s 70:68. Največ časa so v igri prebili tuji Golemčevi aduti (Zach Auguste dobrih 26 minut, Jacob Pullen 26, Yogi Ferrell 23), med slovenskimi košarkarji je imel največjo minutažo Edo Murić (20 minut), ki ocenjuje, da je vsem ostalo dovolj energije za regionalni dan D.

»Boljše takšna tekma kot tridnevno ležanje doma, zato menim, da smo v dobrem stanju. Zdaj se moramo vrniti k igri, po kateri smo se odlikovali februarja in marca, saj je težko premagati Crveno zvezdo. Gre za zelo kakovostno ekipo, sestavljeno, da bi osvojila naslov regionalnega prvaka. Vsi se že dolgo ukvarjamo s košarko in vemo, kaj smo na prvi tekmi počeli prav in kaj narobe kot posamezniki in kot moštvo, a ko se moraš odločiti v delčku sekunde, se lahko hitro zalomi. Zvezda je favorit dvoboja, naša naloga pa je, da damo vse od sebe in izsilimo tretjo tekmo v seriji, saj si jo zaslužimo,« je prepričan izkušeni kapetan slovenske reprezentance.