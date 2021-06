Popoln konec popolne sezone

61

lovorik je z Barcelono osvojil Xavi Pascual, v tej sezoni je vpisal 61 zmag.

Popolna sezona za Barcelono: 61 tekem, 61 zmag, šest lovorik, za konec najbolj cenjena. Še nikdar videno, ne v rokometu ne v katerem drugem profesionalnem športu.na najboljši način končuje trenersko delo v Blaugrani, kjer je bil 12 let, z jubilejno 10. lovoriko v ligi prvakov. Aalborg v finalu ni imel možnosti (23:36). Na zaključnem turnirju v Kölnu so imeli vidno vlogo trije Slovenci, ki so v dveh tekmah zbrali 13 golov.Tudi zaje bilo to sanjsko slovo od kluba, za katerega mu od nekdaj bije srce. V polfinalni zmagi proti Nantesu (31:26) je dosegel štiri gole. Kariero bo nadaljeval v Limogesu. V Kataloniji ostajatain, ki sta že v svoji prvi sezoni v Španiji pobrala vse, kar sta lahko.Janc je dal v polfinalu en gol, v finalu tri, Makuc tri in dva. Ob Dolencu in Pascualu so zgodbe v Barceloni končali kapetan(trenerjev sin) inter športni direktorEntrerrios je v tem letu opravil še eno pomembno nalogo, v sistem je vpeljal Makuca, 20-letnika, okrog katerega bo Barcelona gradila ekipo za naslednje obdobje. Primorec se bo še naprej učil odPascual je ekipo prevzel februarja 2009, ko je nasledil. Trikrat je osvojil ligo prvakov (2011, 2015, 2021). Kot se je maja odločil predsednik, ga bo v sklopu novega projekta zamenjal, zdaj trener Hannovra.Barça je osvojila vse španske naslove od leta 2013, toda evropski uspehi so bili izmuzljivi. Šest let je čakala novega, tudi decembra lani je bilo veliko razočaranja po finalnem porazu s Kielom, zato je bilo zadoščenje še večje. Na svoj račun je prišel tudi, ki je ob 14 obrambah dosegel tri gole. Izbrali so ga za igralca finala. »Vsi smo si to zaslužili. Tri leta smo trpeli, vedno smo bili najboljše moštvo, a tega nismo pokazali. Zdaj smo. Zares smo si želeli lovoriko. Ko trpiš, je zmagovanje še prijetnejše.«Zmagovali na svoj načinPascual (53) je osvojil 61 naslovov v 12 letih. »Odhajam z mirno vestjo. Vesel in zadovoljen. Ekipa je pokazala zrelost in je začetni zaostanek (2:5) ni zmedel. Dosegli smo super rezultat. Ne govorim le o zmagah, do njih smo prišli na naš način. Igramo z veliko čustvi, ki pa morajo biti nadzorovana, da ne izgubiš glave,« je dejal trener, ki bo prevzel Dinamo iz Bukarešte.Entrerrios (40) je podaljšal sezono za eno leto, da bi lahko igral na OI v Tokiu: »Seveda bom pogrešal Barcelono, tu sem preživel 20 let profesionalne kariere, to je bilo moje življenje do danes. Ni lahko reči zbogom, ampak odpirajo se nove stvari. Imeli smo popolno sezono in lepšega slovesa si ne bi mogel želeti.«