Popoln dan za MVL

Francoz Maxime Vachier-Lagrave je po razburljivem razpletu zmagal na uvodnem turnirju sedme sezone serije grand chess tour v Bukarešti. Popularni MVL je zadnji dan opravil gigantsko delo, potem ko je najprej v standardni partiji s črnimi figurami ugnal naturaliziranega rojaka in največjega mladega zvezdnika svetovnega šaha Alirezo Firouzjo.

Črni na potezi Vachier Lagrave - So, Bukarešta 2022. Črni je v tem trenutku zamudil izvrstno priložnost za zmago v partiji, ki bi mu prinesla tudi turnirsko lovoriko. Kako bi mu to lahko uspelo? REŠITEV: 1…De2+ 2.Kg2 Te5 in črni bi prišel do odločilne materialne prednosti, saj so pod udarom kar tri bele figure.

S tem se je na vrhu izenačil z Wesleyjem Sojem in Levonom Aronjanom, nato pa je bil od obeh boljši še v podaljšani igri s pospešenim tempom za razmišljanje, ki je odločala o prvem mestu. Aronjan je v podaljških izgubil obe partiji in se je moral sprijazniti s tretjo stopnico, medtem ko je bil So drugi.

Možnosti Vachier-Lagrava za zmago so bile po dveh tretjinah zelo majhne, saj je v 6.krogu doživel katastrofalen poraz proti Aronjanu z belimi figurami v vsega 25 potezah. V boj za vrh se je vrnil v naslednjem krogu, v katerem je izkoristil darilo Richarda Rapporta, ki je na šokanten način prezrl figuro. Kljub temu je Maxime v zadnji krog vstopil s pol točke zaostanka za Sojem in Aronjanom ter s črnimi figurami proti Firouzji, ki je želel zelo povprečen turnirski nastop po daljši odsotnosti zaključiti z zmago, a je v približno enaki končnici preveč tvegal, se zapletel in ostal brez figure. MVL je dosegel pomembno zmago, a šele po 74 potezah, ko je imel na voljo zelo malo časa pred začetkom podaljškov.

V njih se je za odločilno partijo izkazala njegova s Sojem, ki je na turnirju prikazal najbolj suverene predstave in je bil tudi tokrat s črnimi figurami vseskozi v dominantnem položaju. Francoz se je iznajdljivo branil, a je bil vseeno v nekaj trenutkih na robu poraza. So tudi zavoljo pomanjkanja časa ni zadal odločilnega udarca in je tekmecu dovolil rešitev, na koncu pa je še presegel čas za razmišljanje v povsem nejasnem položaju.

Štirje udeleženci bližajočega se kandidatskega turnirja v Bukarešti niso blesteli; vsi so končali v spodnji polovici razpredelnice. Le Fabiano Caruana je zbral polovico možnih točk, medtem ko je bilo pri vseh opazno, da so z mislimi že drugje. Še enega od »kandidatov« bo mogoče spremljati v akciji v prihodnjih dneh.

Diagram (18. 5.) FOTO: Šzs

Danes se namreč začenja četrti turnir sezone elitne spletne serije, na njem pa bo nastopil tudi Ding Liren, ki je mesto na kandidatskem turnirju dobil po suspenzu Sergeja Karjakina z odločitvijo etične komisije FIDE. Kitajec je sicer drugi igralec na svetovni ratinški lestvici in bo tokrat vsaj na papirju največji tekmec svetovnemu prvaku ​Magnusu Carlsenu, ki je zmagal na uvodnih dveh turnirjih, zadnjega pa je končal na tretjem mestu.