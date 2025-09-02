Popoldan bomo stiskali pesti za naše košarkarje, pomerili se bodo z Islandci

Na evropskem prvenstvu v košarki ni slabih moštev, so pred začetkom turnirja hiteli razlagati trenerji z vseh strani. Nedeljska predstava in zanesljiva zmaga nad Belgijci je pokazala, da Slovenci še ne sodijo v drugo ligo. Proti košarkarsko manj razvitim državam zmagujejo tudi s pol moči. Z dovolj kakovosti lahko ob izvenserijskem Luki Dončiću presenetijo še koga od favoritov. Proti Islandiji in Izraelu v poštev prideta le zmagi, prvouvrščenim Grkom v skupini C z robustnim in za Slovence neustavljivim Giannisom Antetokounmpom bi se v osmini finala veljalo izogniti.

Krivulja slovenske reprezentance se vzpenja, konec tedna je prinesel več razlogov za zadovoljstvo, pa tudi nekaj skrbi. Atletsko nadarjeni Francozi so razgalili pomanjkanje kilogramov in, jasno, višine v slovenski vrsti. Ne le pod košem, na vseh položajih z izjemo Dončića na mestu organizatorja igre Slovenci sodijo med nižje na EP. Porazu navkljub so proti olimpijskim podprvakom opozorili na pedigre v napadu in uresničili napovedi strokovnega štaba, da se lahko kosajo z na papirju mnogo močnejšimi nasprotniki, če Dončić kaže predstave, ki bi mu lahko v prihodnji sezoni lige NBA prinesle naziv najboljšega igralca rednega dela (MVP).

33 točk v povprečju na tekmo dosega Luka Dončić, ki je prvi strelec evropskega prvenstva.

Belgija je bila predvsem zrelostni izpit, zanesljiva zmaga šteje, umetniški vtis bo šel v pozabo. Led so igralci Aleksandra Sekulića prebili, tudi selektor je nekoliko lažje zadihal, zdaj se bo prvenstvo začelo zares. Po dobrodošlem dnevu premora jih danes ob 17. uri čaka tekma z Islandci, ki sodijo v enak kakovostni razred kot Belgijci, z jurišem v uvodnih minutah bi lahko že do polčasa razblinili vse dvome o zmagovalcu in si olajšali preostanek bivanja v Katovicah.

Za četrto mesto in preboj v osmino finala bosta bržkone dovolj že dve zmagi, a slovenske želje segajo – ali pa bi morale segati – višje. Skupinski del bodo zaključili s četrtkovim dvobojem z Izraelom, ki po kakovosti že sodi bližje Sloveniji, vloga favorita pa bo trdno na strani Dončića in ekipe. Na prvih treh tekmah si zelo visoko oceno za prikazano zasluži Edo Murić, v pripravljalnem obdobju je Sekulić držal veterana »na kratko«, da bi v rezervoarju ostalo dovolj moči za 14 ali več dni dolg maraton eurobasketa.

»Za nas je pomembna le vsaka naslednja tekma, ne moremo si privoščiti, da bi gledali dlje v prihodnost,« vedno znova poudarja Sekulić, a je jasno, da potihem tudi v strokovnem štabu pogledujejo k zanimivi skupini C, ki vsak dan ponudi kakšno presenečenje in tudi nove uganke o realnem razmerju moči. Doslej so največ pokazali neporaženi Grki, ki s preverjenim receptom dobre obrambe in prevladujočega Giannisa v napadu premagujejo tekmece. Šampionsko so bili videti na tekmi z Gruzijo, odpihnili so jo s kar 94:53. Slovenci na Grke nimajo najboljših spominov, nazadnje so se srečali lani v Pireju, ko v boju za olimpijsko vozovnico proti gostiteljem niso imeli nobenih možnosti (68:96).

Presenečajo Turki

Po treh tekmah imajo Grki poln izkupiček, sledita Italija in Španija, ki si je po presenetljivem (a zasluženem) porazu z Gruzijo opomogla ter odpravila Bosno in Hercegovino ter nemočni Ciper. Povsem brez boja tudi Španci nočejo zaključiti obrambe naslova evropskih prvakov iz leta 2022, glede na preostali razpored tekem v skupinah C in D se zdi najbolj verjetno, da bodo Španci ali zahodni sosedje slovenski nasprotniki v osmini finala, ki pa je v tem trenutku vendarle še zelo daleč.

Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić sta vajena dvobojev iz lige NBA, za Slovence bi bilo bolje, če bi se mu v osmini finala tokrat izognili. FOTO: Benny Sieu/Reuters

Kako kaže drugim favoritom? Srbija se je proti Latviji pošteno »tresla«, a je z 39 (!) točkami in 10 skoki Nikole Jokića nekako le strla gostitelje v Rigi in je na dobri poti, da upraviči status prvega kandidata za zlato. Tudi Nemci delujejo kot dobro naoljen stroj, moštvu se za zdaj odhod Gordona Herberta s klopi ne pozna preveč, najbolj prijetno presenečenje prvih treh krogov eurobasketa pa so pripravili košarkarji Turčije. V raznovrstnem centru Alperenu Šengunu ter izkušenima Čediju Osmanu in Furkanu Korkmazu imajo zvezdniško moč, Shane Larkin pa je preizkušena vrednost na evropskem košarkarskem tržišču ter vajen evropskega sodniškega kriterija in tempa igre. Pred prvenstvom niso bili v ožjem krogu favoritov, teden dni pozneje se Turčija razvija v resnega kandidata za kolajno.