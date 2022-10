Ponovno metuljčki veselega pričakovanja

Ni ga tekmovalca v karavani alpskega smučanja, ki po dolgih poletnih pripravah v jesenskih dneh ne bi odšteval dni do uvoda v novo sezono. Ta je zdaj že domala tri desetletja na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na Tirolskem. A med tistimi, ki se prav posebno veselijo prihajajočega prvega izziva poolimpijske zime, je zagotovo slovenski povratnik v svetovni pokal Štefan Hadalin. Za 27-letnega reprezentanta z Vrhnike se je namreč prejšnja sezona ob zdravstvenih težavah končala predčasno. Zima 2021/22 je bila za številne športnike iz snežnih ter lednih aren prav posebna, saj je bil vrh na olimpijskih igrah, tokrat na Kitajskem v razmerah zoprne pandemije koronavirusa. Toda na samih tekmovališčih so bile razmere brezhibne, center alpskega smučanja je ponujal prav imenitne tekme. Pa teh Hadalin – žal – ni dočakal.

Zanj se je zima končala sredi januarja v Wengnu, prepletale so se mu zdravstvene težave, spoznanje o poškodbi ga je močno potrlo, a mu obenem vlilo moč in željo po vrnitvi. Zdaj je tako spet na seznamu slovenskih reprezentantov, ob srebrnem olimpijcu Žanu Kranjcu bo v nedeljskem uvodnem moškem veleslalomu sezone branil barve naše izbrane vrste. »Spet so se pojavili tisti metuljčki veselega pričakovanja tekme. Ne, nisem še živčen, najbrž bom na dan tekme ali večer pred njo, a predvsem sem vesel, da sem spet v tekmovalni karavani,« nam je tik pred odhodom na sklepni trening v Italijo, od koder se bo nato v četrtek naša ekipa preselila v Sölden, dejal povratnik k reprezentanci in sploh h karavani svetovnega pokala. Dolgoletne kolege je denimo med letošnjim pokalom Vitranc občudoval s tribun ter iz ciljne arene, ob slehernem koraku v Kranjski Gori je bil deležen podpore številnih privržencev slovenske smučarije, že takrat je bil videti boljše volje kot mesec ali dva prej, saj je tudi že treniral in se oziral k tej novi sezoni.

Drugačna energija

Delati je začel z novim kondicijskim trenerjem, vrhniškim sokrajanom Blažem Petkovškom. »Z njim sva res na enaki valovni dolžini. Drugačen je pristop, ob tem je zavladala drugačna energija kot prej. Več je sproščenosti, več spoštovanja, celota obeta precej. Zame je seveda najbolj pomembno, da vzdržujem visoko raven pripravljenosti,« poudari smučar, ki je sicer doslej bolj vidno opozoril nase v slalomu. Toda obenem je vesel, ker ga uvodna preizkušnja v tej zimi vrnitve čaka prav med veleslalomskimi vrati: »Kar ustreza mi, da je premiera zime v veleslalomu. Tu je moje izhodišče slabše (startna številka predvidoma okrog 50, op. p.) in se tako vsaj za uvod ne bom soočil s pretirano visokimi pričakovanji.«

Slalomski cilji so višji, pri uresničevanju teh mu bo poslej pomagal izkušeni trener Dušan Blažič. Pod veleslalomski program pa se še naprej tudi pri Hadalinu podpisuje Klemen Bergant, prvi mož reprezentančne stroke za moški del tehničnih disciplin.