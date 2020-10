Polom Reala in Barçe pred ligo prvakov

Kot bi Ibro pičil komar

V torek derbi v Parizu, v sredo v Münchnu

Pari 1. kroga liga prvakov, torek, skupina E: Chelsea – Sevilla, Rennes – Krasnodar; skupina F: Zenit – Brugge, Lazio – Dortmund; skupina G: Dinamo Kijev – Juventus, Barcelona – Ferencvaros; skupina H: PSG – Manchester U., Leipzig – Istanbul BB; sreda, skupina A: Salzburg – Lokomotiv M., Bayern – Atletico; skupina B: Real M. – Šahtar, Inter – Borussia M.; skupina C: Manchester C. – Porto, Olympiakos – Marseille; skupina D: Ajax – Liverpool, Midtjylland – Atalanta.

Zadnji konec tedna pred začetkom najmočnejšega nogometnega tekmovanja na svetu je ponudil navijačem več vprašanj kot odgovorov. Uefina liga prvakov je pred vrati, nekateri favoriti za končno zmago pa delujejo vse prej kot šampionsko.Prednjačita španska športno-politična tekmeca Real Madrid in Barcelona. Posebno zgovoren je bil konec tedna, ko sta oba ostala praznih rok v tekmah, v katerih se jima to ne bi smelo zgoditi. Katalonski navijači so se privoščljivo smejali madridskim, potem ko je Realu doma spodrsnilo s Cadizom (0:1) – slednji je zmagal prvič po letu 1991 in sploh prvič v gosteh. Toda ta smeh ni trajal dolgo, nekaj ur pozneje je Madrid vrnil udarec, četudi na drugem koncu mesta – ko je Getafe zmlel Barcelono. To je seveda klavrn uvod slovitega klubskega para pred začetkom Uefine lige prvakov in – pozor – prvega clasica v sezoni: v soboto popoldne prihaja na Camp Nou prav kolektiv belega baleta. Ta skupni poraz Reala in Barçe se je zgodil prvič po letu 2003.Upoštevaje dejstvo, da je bilo v zadnjih mesecih vendarle bolj napeto v taboru Kataloncev, je bil pričakovano tarča njihov novi trener, ki ni spočil, četudi je pred Barcelono strahovit ritem tekem; po Realu odhaja blaugrana na obisk Torina, Messi pa»Messi lahko igra več zaporednih tekem v kratkem času, brez skrbi. Spada med igralce, ki se bolj utrudijo, če ne igrajo, kot pa obratno,« je zatrdil Koeman in na očitke o slabi formi, ki je po mnenju španskih komentatorjev deloval kot izgubljen, odvrnil: »V napadu premoremo ogromno kakovosti. Griezmann,in Messi lahko igrajo na različnih položajih.«Ni spodrsnilo le Realu in Barceloni, tudi Atalanta, v majici katere je v novi sezoni debitiral, je visoko izgubila na gostovanju v Neaplju (1:4). V časniku Gazzetta dello Sport so Iličiću prisodili oceno 5 in ob njej zapisali, da to »morda ni bila prava tekma za njegovo vrnitev«. Nekateri so prejeli za opravljeno pod Vezuvom še nižje ocene, tudi trener(4,5). Tudi drugi slovenski legionar s škornja v ligi prvakov je boleče izgubil. Inter je bil nemočen v mestnem derbiju z Milanom, čeprav jeubranil kazenski strel; toda Ibra je igral, kot da bi ravnokar preživel pik komarja, ne pa koronavirus – na odbiti žogi je bil prvi in zabil gol, pozneje pa še enega za končno zmago z 2:1!V ligi prvakov bo igralo šest slovenskih nogometašev –​(Atletico), Samir Handanović (Inter),(Leipzig), Josip Iličić (Atalanta),(Dinamo Kijev) in(Ferencvaros) –, kljub vsemu pa velja pred začetkom 14 milijard evrov vrednega tekmovanja izpostaviti neki drug klub. PSG je denimo igral že v petek in v gosteh zmlel Nimes s 4:0, čeprav ima trenerveč poškodovanih/obolelih kot zdravih nogometašev! Dvakrat se je vpisal med strelce, ki iz tedna v teden dokazuje, da Francija nemara še ni imela napadalca, ki bi tako blestel pri komaj 21 letih.