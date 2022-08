Poljska zmagovalna formula zdaj na voljo v Sloveniji

Čisto nič se ne bi zlagali, če bi napisali, da dejstvo, da Mark Lebedew ni več selektor slovenske odbojkarske reprezentance, ni prišlo iznenada in nepričakovano. Odbojkarska zveza Slovenije je le 18 dni pred začetkom domačega svetovnega prvenstva, Slovenija začenja mundial 26. 8. s Kamerunom, z uradno naznanitvijo Lebedewove zamenjave povlekla logično potezo, vsaj kar zadeva predstave v letošnji ligi narodov in končno deseto mesto.

A predsednik OZS Metod Ropret nam je še v zadnjem pogovoru 23. julija na vprašanje: To so objektivni razlogi (regeneracija po napornih klubskih sezonah, poškodbe, covid, dolgi potovanji), kaj pa subjektivni s strani novega selektorja Marka Lebedewa?, odgovoril: »Poglejte, verjetno je potrebno neko obdobje, da se vzpostavi kemija med strokovnim štabom in igralci. Odločitev o sestavi strokovnega štaba smo sprejemali skupaj z njimi. Nikomur ni bilo nič vsiljeno, odločitve so bile sprejete, kakršne so pač bile, a verjamem, da se bo na koncu izkazalo, da je vse skupaj v redu.« Ni v redu, zamenjava Marka Lebedewa je več kot logična, očitno poleg nesestavljenega mozaika tudi vodstveni utrip ni bil pravšnje odločen.

Tri krone s Koźlejem

Novi slovenski selektor pa je priznani strokovnjak iz Romunije Gheorghe Cretu. Z njim smo govorili že v sezoni 2019/20, ko je kot trener ruskega šampiona Kuzbasa iz Kemerovega v tekmi lige prvakov gostoval v Tivoliju pri ACH Volleyju in presenetljivo izgubil z 2:3. V zadnji sezoni je kot prvi strokovnjak poljskega kluba Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle osvojil ligo prvakov (prav v finalni tekmi v Stožicah, s tem triumfom je vrsta iz Poljske ubranila naslov) ter poljsko državno prvenstvo in pokal. Zanimivo, da evropskih klubskih prvakov v novi sezoni ne bo več vodil, odločil se je zapustiti njihovo klop, zamenjal ga je Finec Tuomas Sammelvuo. Sam Romun še nima nove klubske službe, ima pa zdaj reprezentančno. Gheorghe Cretu, 54-letni nekdanji srednji bloker, rojstni dan je praznoval ravno včeraj, je v karieri vadil avstrijske, belgijske, italijanske, katarske in druge poljske klube, bil je selektor Romunije in Estonije.

»Verjamem, da je Cretu pravi za našo ekipo. Takoj je bil pripravljen sprejeti posel, pri tem pa sploh ni spraševal o denarju. Dogovorila sva se le za vodenje ekipe na svetovnem prvenstvu, verjamem pa, da se bomo z njim dogovorili o daljšem sodelovanju. Za zdaj lahko rečem, da smo imeli z Lebedewom pogodbo za eno leto z možnostjo podaljšanja, tako da nas sprememba ne bo veliko stala. Vse, kar počnemo, počnemo z namenom, da ekipo dvignemo na višjo raven. Imam zelo dober občutek, Cretu je človek z izjemno veliko pozitivne energije, njegovi rezultati niso slučajni, verjamem, da fantom lahko da tisto, kar jim še manjka,« pravi Ropret. Starega selektorja je o zamenjavi obvestil šele včeraj. »Lebedew je izrazil presenečenje in razočaranje. V nekem smislu sem se mu kar opravičeval, a pred domačim prvenstvom res nismo želeli nobene reči prepustiti naključju,« je dodal.